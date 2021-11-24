В ФРГ из-за пандемии ужесточат правила пользования общественным транспортом

В Германии ужесточаются правила пользования общественным транспортом. Пользоваться поездами, метро и автобусами могут теперь только те, кто протестирован, привит или переболел COVID-19 и может предоставить соответствующий сертификат.

По данным агентства ДПА, немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn намерен выборочно проверять пассажиров поездов на наличие QR-кодов. По всей стране к этому будут привлечены 4,2 тыс. сотрудников. Если пассажир не сможет предъявить QR-код, то его попросят выйти на следующей станции и заплатить штраф. На какую сумму - каждая федеральная земля будет решать сама.

Напомним, за сутки число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии составило 66 884 - это новый антирекорд за все время пандемии.