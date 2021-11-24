Новости

В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 22:48
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 22:32
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 22:31
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 22:14
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 22:09
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 22:01
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 21:53
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 21:45
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 21:39
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 21:24
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 21:13
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 21:11
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 21:01
Импорт картофеля в Россию в сентябре вырос в пять раз 20:59
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 20:58
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 20:41
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 20:35
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 20:35
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 20:24
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 20:21
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 20:14
Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка 19:46
Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест 19:38
"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева 19:30
Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли 19:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 22:09
Рубрика: В мире

В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма

Текст: Диана Ковалева

Берлинский Государственный балет временно приостанавливает показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов". Об этом заявила и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

Фото: gettyimages
В Германии потребовали запретить фейерверки в Новый год

"В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг"… То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", - цитирует руководителя издание Bild.

По ее словам, "спорным" элементом также стал китайский танец, в рамках которого танцоры "передвигаются мелкими семенящими шажками". Как пояснила Теобальд, это расценили как демонстрацию стереотипов о жителях Китая.

Однако же сама руководительница труппы выступила против столь популярной на Западе "культуры отмены". По ее словам, постановку не планируют снимать насовсем.

"Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду", - сказала она.

Напомним, что "Щелкунчик", который ставят в Берлине, является реконструкцией классической постановки на либретто Мариуса Петипа, впервые сыгранной в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе