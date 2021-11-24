В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма

Берлинский Государственный балет временно приостанавливает показ классической постановки "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов". Об этом заявила и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

"В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют "блэкфейсинг"… То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", - цитирует руководителя издание Bild.

По ее словам, "спорным" элементом также стал китайский танец, в рамках которого танцоры "передвигаются мелкими семенящими шажками". Как пояснила Теобальд, это расценили как демонстрацию стереотипов о жителях Китая.

Однако же сама руководительница труппы выступила против столь популярной на Западе "культуры отмены". По ее словам, постановку не планируют снимать насовсем.

"Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду", - сказала она.

Напомним, что "Щелкунчик", который ставят в Берлине, является реконструкцией классической постановки на либретто Мариуса Петипа, впервые сыгранной в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.