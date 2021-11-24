В Германии потребовали запретить фейерверки в Новый год

Профсоюз полиции Германии вместе с ассоциациями медиков и экологов потребовали запретить фейерверки в предстоящую новогоднюю ночь по всей стране. Как рассказывает Spiegel online, их главный аргумент в том, что больницы и так перегружены из-за ковида, поэтому наплыв пациентов с травмами станет дополнительной нагрузкой на врачей.

Жители Гамбурга привыкли к фейерверкам в новогоднюю ночь, но теперь врачи и полицейские просят запретить пиротехнику по всей стране. Фото: gettyimages

В Германии до сих пор такие решения принимались точечно, на уровне отдельных городов. Около 40 из них уже давно не разрешают взрывать петарды и устраивать частные шоу фейерверков в ночь с 31 декабря на 1 января в исторических районах, включая пешеходные зоны и средневековые земляные валы, сады и парки, площади перед ратушами и кафедральными соборами. Нарушителям грозят штрафы до 10 000 евро. Изначально власти объясняли жесткие меры борьбой с выбросом твердых частиц в атмосферу и повышенным стрессом для животных и птиц. Затем подключился фактор "короны". Медицинским бригадам и без того приходится работать в две смены, так что врачи и персонал по уходу за больными зачастую лишены возможности встретить праздник в кругу семьи.

В Берлинском госпитале неотложной хирургии признают: в ночь на 1 января к ним поступают десятки жертв пиротехники, порой речь идет о жизни и смерти. Контузии, ожоги лица и рук, переломы и оторванные пальцы - вот с чем приходится иметь дело. Офтальмолог Андреас Ройланд рассказывает, что к нему из года в год после новогодней ночи попадают около 500 пациентов с травмами глаз, примерно сто случаев - тяжелые. Как правило, ситуация усугубляется алкоголем - "под парами" граждане теряют координацию и перестают соблюдать технику безопасности.

Некоторые муниципалитеты уже обновили запреты на предстоящий Новый год. Например, в Берлине площадь Александерплац и часть одной из улиц в многолюдном районе Шёнеберг объявлены зонами, свободными от фейерверков. В студенческом Гёттингене нельзя будет взрывать петарды возле фахверковых домов, а также в радиусе 200 метров от церквей, домов престарелых и больниц. В Бремене запрет коснулся также территорий зоопарка и аэропорта.

В Берлинский госпиталь неотложной хирургии в ночь на 1 января ежегодно поступают десятки жертв пиротехники

В этом смысле немцам предлагается брать пример с соседних Нидерландов, где второй год подряд вводят полный запрет на запуск пиротехники. В Амстердаме отменили празднование Нового года, запрет коснулся и запуска всевозможной пиротехники. "Новогодние торжества, организуемые муниципалитетом, в этом году не состоятся. Мэр решил отменить как главное празднование на Музейной площади, так и шоу фейерверков в разных районах города", - сообщил нерадостные новости горсовет Амстердама. Там признают, что не в состоянии спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с пандемией дальше, а ведь уже сейчас надо составлять смету на праздник.

Как вам это?

Сергей Комлев, фельдшер скорой помощи, председатель первичной организации профсоюза "Действие" в Новосибирске:

- В новогодние праздники нагрузка на бригады скорой помощи серьезно увеличивается, но массового травмирования от петард и фейерверков не припомню. За годы моей работы сталкивался с одним-двумя случаями.

Другое дело пожарная безопасность. Думаю, запрещать это развлечение не стоит, тут мы, скорее, получим обратный эффект, когда появится больше контрафактных, некачественных петард.

А вот ограничить их запуск какими-то отведенными для этого площадками можно.

Управляющие компании или ТСЖ, ТОСы могли бы обозначить участки, которые были бы максимально безопасны как для тех, кто поджигает фитиль, так и для жителей окрестных домов.

Татьяна Дугина, зоозащитница, председатель общественной организации "Друг" в Омске:

- Нам очень импонирует инициатива о запрете петард в новогодние праздники. В России давно пора ввести аналогичный запрет. По крайней мере запуск салютов необходимо разрешать только в строго определенных местах. Это для нас, людей, фейерверки и петарды - праздник.

А животные их безумно боятся, взрывы пиротехники для них сродни апокалипсису. Ежегодно в декабре-январе в Омске от фейерверков страдают десятки собак.

В панике они срываются с поводков, бегут, не разбирая дороги, нередко попадают под машины, травмируются, теряются, отмораживают лапы, погибают. К нам в приют постоянно приносят таких потеряшек. И хорошо, если их хозяев удается найти.

Подготовили Наталья Граф, Никита Зайков