В Германии представили коалиционное соглашение

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц объявил, что три партии - социал-демократы, которых он представляет, "Зеленые" и либералы - согласовали коалиционное соглашение. "Светофор" (так называется политический альянс по цветам этих партий - прим. "РГ") имеет место", - сообщил политик на совместной пресс-конференции с коллегами, которая началась в Берлине.

Шольц выразил надежду, что в течение следующих десяти дней в рядах каждой из партий проголосуют за коалиционный договор. Ранее его полный текст на 177 страницах опубликовал портал Spiegel online. Его назвали "Позволить себе больше прогресса" - с явным намеком на знаменитый лозунг социал-демократического канцлера Вилли Брандта "Позволить себе больше демократии", отмечает портал. Документ подробно описывает приоритеты будущего правительства в самых разных сферах - от цифровизации до защиты климата.

При этом вступительное слово будущий канцлер посвятил борьбе с пандемией, которую назвал главным вызовом для властей. По его словам, для этого будет создан постоянный кризисный штаб и экспертная группа в канцелярии. Власти собираются продвигать кампанию по вакцинации и ревакцинации. Для выплаты бонусов персоналу, ухаживающему за больными, правительство ФРГ собирается выделить из бюджета миллиард евро.

Как ожидается, в новом правительстве сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок получит пост министра иностранных дел, а ее коллега Роберт Хабек возглавит расширенное министерство по делам экономики и климата. Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер рассчитывает стать министром финансов. Однако официально о распределении постов пока не объявлено.