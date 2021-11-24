В Исландии наметился бэби-бум по причине ковидного карантина

Исландия на крайнем севере Европы готовится к новому бэби-буму. В 2021 году ожидается появление на свет около 5 тысяч малышей. Это будет самым большим числом рождений за один год с момента начала ведения учета, сообщает телеканал Euronews.

Отмечается, что нынешний год побьет все рекорды рождаемости, в том числе и достижение 2017 года. После выдающихся результатов чемпионата Европы по футболу на острове родилось необычно большое число детей.

"В Исландии и в некоторых скандинавских странах мы наблюдаем так называемый бэби-бум. Люди предпочитают заводить детей, и, похоже, это напрямую связано с пандемией коронавируса", - цитирует портал grapevine.is адъюнкта социологии Сунну Кристин Симонардоттир.

По ее словам, государство создает условия для повышения рождаемости. Так, отпуск по уходу за ребенком увеличен с 9 до 12 месяцев.

Исландия не в первый раз сталкивается с бэби-бумом. После банковского кризиса 2010 года и связанной с этим потерей рабочих мест в стране был зафиксирован сенсационный рост рождаемости. Этих младенцев в шутку называли "детьми финансового кризиса". Что-то похожее происходит и на этот раз.