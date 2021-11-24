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24.11.2021 20:40
Рубрика: В мире

В Испании будут судить родителей, не пускавших детей в школу из-за COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Родители двух юных испанцев, не посещавших школу более года, могут попасть за это в тюрьму.

Как пишет El Mundo, прокуратура Астурии (регион на севере Испании) потребовала приговорить каждого из них к 11 месяцам лишения свободы. Родители отказались водить своих чад на уроки из страха перед коронавирусом. Введенные ограничения они посчитали препятствием для развития детей. Так, по мнению родителей, необходимость соблюдения дистанции препятствовала вырабатыванию социальных навыков. А необходимость ходить в масках мешала детям понимать как одноклассников, так и учителей. Но сторона обвинения назвала эти причины недостаточно уважительными для пропуска занятий. Хотя родители записали детей в дистанционную американскую школу, власти посчитали, что взрослые не обеспечили право детей на образование в нормальном учебном заведении.

Как вам это?

Алена Аршинова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Единая Россия"):

- Наше законодательство дает родителям и обучающимся право выбирать форму обучения - в том числе на дому. Поэтому такая ситуация, как в Испании, у нас вряд ли возможна. Что касается моральной стороны решения испанских властей, то тут я не спешу оценивать поверхностные трактовки судебных дел. Зачастую в них оказывается все не так просто, много значимых деталей не озвучивается. Но если опираться на представленную трактовку, то выглядит ситуация дико, причем в отношении прав всех участников образовательного процесса - и родителей, и самих учеников.

Яна Лантратова, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению ("Справедливая Россия - За Правду"):

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- Наказывать в таких случаях родителей, тем более тюрьмой или любым другим образом - это абсолютно неправильно, цинично и бесчеловечно. Здесь как и в вопросе с вакцинацией. Наша фракция говорит о том, что прививаться надо, но принуждать к этому ни в коем случае нельзя. Я сама мать и понимаю волнения родителей, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Если родители заняли принципиальную позицию и поощряют прогулы ребенка, значит, надо активнее проводить разъяснительную работу, чтобы снять их волнения, объяснить, какие школой предпринимаются меры безопасности. Объяснить, что образование ребенку необходимо.Ответственность за прогулы лежит не только на родителях, тем более, когда речь идет о непосещении школы более года. И тут еще надо разобраться, получал ли ребенок знания все это время дома. Возможно, он занимался с родителями или с репетиторами онлайн и может без проблем сдать необходимые экзамены. Это, конечно, не снимает с детей обязанность посещения занятий, если заранее не был оговорен формат дистанционного или семейного образования, но может стать хорошим аргументом в поддержку родителей. Главное - предоставить ребенку возможность получить образование.

Подготовила Татьяна Замахина

В мире Европа Испания А как у них?

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