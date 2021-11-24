В Южной Корее конфискована рекордная партия кокаина

Правоохранительные органы Республики Корея при попытке незаконного ввоза в страну конфисковали более 400 кг кокаина. Это стало рекордом по объему задержанного наркотика. Само вещество уже уничтожено.

Как сообщили в региональной прокуратуре по Пусану, партия кокаина была обнаружена 24 октября на борту судна, которое из Перу с заходом по пути в несколько стран Южной Америки доставило в Южную Корею партию авокадо и других тропических фруктов. Сотрудник компании, которая занимается фитосанитарным контролем, при проверке контейнера с фруктами обнаружил крупные мешки, в которых были брикеты с белым порошком, расфасованные по одному килограмму. Всего таких мешков было восемь, по пятьдесят брикетов. Сотрудник сообщил о находке в правоохранительные органы, которые установили, что в брикетах кокаин. Общий вес обнаруженной партии - 400 кг 418 граммов. В одном из брикетов также обнаружили устройство, которое позволяло определять его местоположение по GPS-сигналу.

Таким образом эта партия стала рекордной, которую когда-либо обнаруживали правоохранительные органы Южной Кореи при попытке ввоза в страну. Ранее рекордной была выявленная в 2019 году партия в 101 кг 344 грамма. Приблизительная стоимость задержанного "зелья" оценена в 140 млрд 1000 млн вон или около 118 млн долларов.

"На территории страны не было обнаружено тех, кто мог бы принимать участие в попытке незаконного ввоза этой партии наркотических веществ. Высока вероятность, что конечным пунктом была не Республика Корея, а другая страна", - заявил представитель прокуратуры Пусана, добавив, что 18 ноября вся партия была уничтожена, а следствие по инциденту закрыто.