В Китае начали блокировать данные о судах в своих водах

Власти Китая блокируют поступление данных с судов, находящихся в китайских водах, через автоматическую идентификационную систему (AIS), которая служит для определения судов, их габаритов, курса и других данных, сообщает американское издание Financial Times.

Такой вывод сделан в связи с резким уменьшением количества сигналов с судов. Еще в октябре было до 15 миллионов сигналов в день, а в ноябре уже - порядка миллиона. По всей видимости, речь идет о мерах по защите информации из Китая, поступающей за рубеж, в рамках перехода Пекина к усиленной защите данных. Как сказано в передаче китайского телеканала CCTV от 1 ноября, "законы и постановления помогут построить стальную великую стену, которая защищает национальную безопасность". Также в передаче было рассказано о неких китайских радиолюбителях, живущих около морского побережья, которым какие-то зарубежные компании присылают по электронной почте предложение установить AIS оборудование на балконе, и в случае согласия все данные с этого оборудования уходят неизвестно куда. Также, утверждает канал CCTV, иностранные компании создали более 700 базовых станций AIS в КНР. Китайские службы безопасности конфисковали в 2020-21 годах большое количество оборудования и "перекрыли каналы утечки данных".

"Полученные на основе этой системы разведданные ставят под угрозу экономическую безопасность Китая, и ущерб нельзя игнорировать", - сказано в передаче телеканала.