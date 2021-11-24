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24.11.2021 10:40
Рубрика: Власть

В КПРФ рассказали о позиции Зюганова по поводу письма врачей к антиваксерам

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации, и он несправедливо находится в числе адресатов письма известных врачей к антиваксерам. Об этом заявил "РГ" пресс-секретарь Зюганова, первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко. Впрочем, он не исключил, что лидер КПРФ откликнется на приглашение посетить красные зоны с пациентами с ковид.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане

Напомним, что ранее врачи одиннадцати больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков, включая Зюганова. Они предложили адресатам лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть пациентов с коронавирусом. Письмо подписали главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко и ряд других известных медиков.

Александр Ющенко, отвечая на вопрос о мнении Зюганова об этом письме, отметил, что лидер КПРФ благодарен за приглашение и не исключает, что им воспользуется. При этом политик добавил, что если посетить больницу в Коммунарке, которую возглавляет Денис Проценко, то сложно будет узнать "общую температуру в стране", то есть получить представление о ситуации в "красных зонах". Это привилегированная больница достаточно высокого уровня, напомнил политик.

Нажмите на картинку, чтобы прочитать письмо.

Пресс-секретарь лидера КПРФ обратил внимание, что письмо адресовано именно противникам вакцинации. "Зюганов всегда откликается на приглашения, кроме того, он заинтересован в развитии здравоохранения. Но с точки зрения адресности - письмо не к нему", - подчеркнул он.

Он напомнил позицию Зюганова и КПРФ в целом: они выступают за то, чтобы вакцинация осуществлялась, исходя из медицинских показаний.

Отметим, что сам Зюганов уже не раз заявлял о своей позиции на разных площадках. И его заявления доказывают вышесказанное. В частности, он подчеркивал, что не выступает против вакцинации от коронавируса в целом, а только является противником "обязаловки". Политик напомнил, что у каждого препарата имеются свои противопоказания и нужно обязательно консультироваться со специалистами.

Обращаясь к россиянам, политик на одной из пресс-конференций порекомендовал всем сделать прививку от коронавируса, а также посоветовать это близким, друзьям и знакомым. Если нет противопоказаний, конечно, Он подчеркивал, что вакцины в России доказали свою эффективность.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Партии КПРФ Вакцинация от коронавируса

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