В Латвии запретили салют на Новый год

Правительство Латвии запретило до 11 января проводить праздничные салюты и другие массовые мероприятия. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi со ссылкой на постановление кабинета министров.

Однако праздник не отменяется: будут разрешены малые мероприятия, которые не собирают одномоментно большие группы людей. Города Латвии будут украшены, будут проводиться выставки и экспозиции на рождественскую тематику.

Различные торговые точки смогут работать только с соблюдением ряда мер, например, иметь отдельный вход.

Кстати, в Латвии работать в офисе будет возможно только при регулярном скрининге на COVID-19. Начиная с 6 декабря все сотрудники (привитые и непривитые) могут работать очно только с предоставлением сертификата о тестировании, который выдан не ранее чем за 72 часа.