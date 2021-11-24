В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России

Подорожание угля на внутреннем рынке вызвано ростом цен на уголь на мировых рынках, заявили в Минэнерго, комментируя данные Росстата. По ним стоимость угля в России за год к концу октября этого года выросла на 90%.

В Минэнерго отметили, что мировой спрос на уголь начал расти с ноября 2020 года и подогревался климатическими условиями. После аномально холодной зимы наступило жаркое лето, и рекордные значения температуры в Северном полушарии вынудили увеличить расходы на электричество. Однако медленное восстановление производства угля после кризисных месяцев привели к недостатку предложения на рынке, что мгновенно отразилось на динамике цен.

В результате стоимость угля FOB Ньюкасл выросла более чем в 2,5 раза, достигнув отметки 221,8 долларов за тонну, при этом своего пикового значения (254 долларов за тонну) она достигла ещё в середине октября.

Похожую динамику в этот период продемонстрировали цены в Китае, - выросшие с 89 долларов за тонну до 251 долларов за тонну. Здесь также сыграли роль санкции в отношении местных производителей из проблем с безопасностью на предприятиях, и последовавшее за этим сокращение добычи угля, что совпало с резким ростом потребления электроэнергии.

Как отметили в Минэнерго, рынок коксующегося угля (используемого в металлургии) начал восстановление с весны 2021 года. По итогам 10 месяцев бенчмарк на коксующийся уголь премиум-класса на условиях FOB Австралия вырос в 3,3 раза и в конце октября превысил уровень в 401 долларов за тонну. Драйвером роста послужило оживление экономики и металлургического сектора.