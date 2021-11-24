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24.11.2021 06:36
Рубрика: В мире

В Пентагоне появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО

Текст: Максим Макарычев

В структуре министерства обороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО. Двухпартийная группа сенаторов во главе с демократом из Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд хочет структурировать процесс изучения неопознанных летающих объектов.

Фото: YouTube
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В ноябре Гиллибранд внесла поправку в Закон о полномочиях национальной обороны, чтобы создать "Управление по надзору за аномалиями и их разрешению", которое будет иметь право запрашивать любую информацию об НЛО у разведывательного сообщества США. Предложение, которое обсуждается в верхней палате конгресса, было поддержано сенаторами-республиканцами Линдси Грэхем и Марко Рубио.

Последний открыто выступал за прозрачность в отношении информации об НЛО, когда был председателем специального комитета сената по разведке. Сенаторы предлагают создать "консультативный комитет по воздушным и трансмедиумным исследованиям", в который будут входить ученые со всей страны в дополнение к экспертам из НАСА. Сенат потребует частых публичных отчетов о конфиденциальной информации, которая будет обрабатываться в новом подразделении.

В интервью Politico Гиллибранд назвала причины для создания нового подразделения. "Если это технология, которой владеют злоумышленники или какой-либо другой субъект, нам нужно знать об этом", - сказала сенатор. Ее мнение согласуется с выводами из неутешительного отчета комиссии Пентагона, обнародованного летом этого года, которая не нашла конкретных доказательств этого явления, но побудила законодателей, представителей минобороны и разведки отнестись к этому вопросу более серьезно на административном уровне.

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