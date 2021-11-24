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24.11.2021 12:05
Рубрика: Культура

В прокат выходят фильмы, номинирующиеся на главные мировые премии

Крупнейшие мировые премьеры
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Кинотеатры снова начали работу - ходить можно, но осторожно, желательно приготовив QR-коды. И как обычно, ноябрь представляет палитру фильмов, которые номинируются на главные мировые кинопремии - именно эти картины выходят в прокат.
Фильм Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" похож на машину времени. Но его мораль: жить нужно - в своем. Фото: Предоставлено UPI Фильм Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" похож на машину времени. Но его мораль: жить нужно - в своем. Фото: Предоставлено UPI
Фильм Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" похож на машину времени. Но его мораль: жить нужно - в своем. Фото: Предоставлено UPI

В это время - демонстрации киноурожая года - давать советы, что смотреть - одно удовольствие. Каждую из картин в тщательно отобранной пятерке обозреватель "РГ" пересмотрела бы, и не один раз. Но есть в ней один фильм, который обязательно нужно смотреть не один, но два раза. Но - по порядку.

"Последняя дуэль". Режиссер Ридли Скотт

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Появился новый тизер фильма "King's Man: Начало"

Очень хочется сравнить эту британо-американскую картину с российско-якутским фильмом "Нуучча" Владимира Мункуева. И та, и другая - экранизации. "Последняя дуэль" основана на книге Эрика Джегера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". А "Нуучча" снята по мотивам произведения "Хайлак" польского писателя Вацлава Серошевского. Правда, в первом фильме действие происходит во Франции XIV века, а во втором - в Якутии, в конце XIX. Однако истории в чем-то схожи. И в одной, и в другой есть человек - работяга, который ведет свое хозяйство, любит красавицу жену и просит милости у власть имущего. И в обоих случаях в семью приходит некий "завоеватель", который пытается все разрушить. В "Последней дуэли" рыцарь Жан де Карруж, которого играет Мэтт Деймон, становится предметом зависти своего лучшего друга и оруженосца - Жака Ле Гри (Адам Драйвер). Тот вначале зарится на его земли, затем - на должность капитана Форта, и потом заходит еще дальше - пытается завоевать и использовать его жену Маргаритe де Карруж (Джоди Комер). Обиженная семья решается на поступок по тем временам неслыханный. Маргарита публично рассказывает о злодеянии Жака Ле Гри, а Жан де Карруж вызывает его на дуэль...

Рыцарь-трудяга против любимчика власть имущих - в фильме Ридли Скотта "Последняя дуэль". Фото: Предоставлено UPI

"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан". Режиссер Уэс Андерсон

Это и есть тот фильм, который лучше посмотреть дважды - столько в нем подробностей и деталей. Картина о том, как журналисты одного отдельно взятого издания воспринимают своих героев. В фильме представлены истории нескольких звезд журналистики из довольно странного, но популярного издания. Особый акцент сделан на личности главного редактора. Несколько его фраз хочется взять на вооружение. Например, в его кабинете висит табличка: "Не плакать!" Режиссер Уэс Андерсон как всегда выстраивает неповторимую стилистику фильма, характерную и для таких его работ, как "Королевство полной Луны" или "Отель "Гранд Будапешт". А особо хочется похвалить его за то, что скромных тружеников пера, журналистов, играют крупнейшие звезды современного кинематографа: Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд, Бенисио дель Торро, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Тимоти Шаламе и другие.

Насколько необычные люди журналисты - об этом фильм Уэса Андерсона "Французский вестник..." Фото: Предоставлено The Walt Disney Company CIS LLC

"Вкус жизни". Режиссер Кристоффер Боэ

Картина начинается демонстрацией таких кулинарных изысков, что зритель ждет пиршества и для ума и души. Главный герой - гениальный повар-самородок - мечтает вначале открыть ресторан, а потом получить звезду Мишлен, наивысшую награду, кулинарный "Оскар". Эту роль исполняет Николай Костер-Вальдау, которого зрители знают прежде всего по сериалу "Игра престолов".

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер новой "Обители зла" рассказал о влиянии Кинга на фильм

Катрин Розенталь ("Курск", "Мост") играет женщину всей его жизни, которая нашла подход к своему мужчине именно потому, что сумела мечту распознать, а потом стала помогать в ее воплощении, и ставить перед ним (уже ставшим мужем и отцом ее двоих детей) все новые цели. Однако в процессе погони за желаемым пара замечает, что чувства-то стали безвкусны и пресны.

"Король Ричард". Режиссер Рейнальдо Маркус Грин

Уилл Смит играет в этом фильме отца, который вывел двух своих дочерей на вершину мировой спортивной славы. Дочерей зовут Винус и Серена, и, как нетрудно догадаться человеку, даже далекому от спорта, - речь о прославленных теннисистках сестрах Уильямс. Уилл Смит дважды номинировался на "Оскар", но вот за роль Ричарда Уильямса он вполне может его получить или хотя бы побороться за эту награду. Сюжет фильма основан на реальной истории. А снята картина так, что нужно еще понять, кто победитель - спортсменки, которые выигрывают Уимблдон, или их родители, которые сделали все для того, чтобы их девочки стали не просто чемпионками, но легендами в мире спорта.

"Прошлой ночью в Сохо". Режиссер Эдгар Райт

Фото: предоставлено пресс-службой журнала «КиноРепортер»
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Главная героиня этого психологического триллера (он выйдет в прокат 25 ноября) - Элоиза - отправляется в путешествие. Сначала из провинции в город, потом... в другое время. Девушка учится в Лондоне на дизайнера одежды, и однажды мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира - начинающую певицу. Однако же, по мере развития сюжета, выясняется, что Элоиза весьма идеализировала и время, и Лондон того периода. Главные роли сыграли Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой. Они воплотили давнюю мечту режиссера, который, по его словам, проводил в лондонском Сохо больше времени, чем дома. Он давным-давно задумал снять фильм об этом районе, рассказав об его двойственности: с одной стороны, известный культурный центр, с другой - довольно мистическое место, населенное странными персонажами.

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