В России наблюдается острый дефицит складов и складских работников

Российские столицы лидируют в Европе по росту ставок на склады и занятости этих помещений.

К концу третьего квартала ставки на аренду складских помещений выросли по сравнению с прошлым годом на 22% в Санкт-Петербурге и на 18% в Москве, сообщает JLL. И рост продолжается.

На удалении около 30 км от МКАД ставки выросли до 5-5,2 тысячи рублей за кв. м в год, около МКАД - до 6-6,5 тысячи рублей. В пределах МКАД, где дефицит помещений более острый, арендаторы готовы платить до 8,5-10 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге ставки увеличились до 5,2-5,5 тысячи рублей за кв.м.

Третье место среди ключевых европейских городов по росту ставок занимает Осло (рост на 17%), далее следуют Прага (16%), Дюссельдорф и Лидс (около 9%). При этом в Гамбурге, Милане, Риме и Париже ставки выросли лишь на 2%, а в Бухаресте даже снизились на 2-3%.

Значительное подорожание складов в России объясняется, в частности, крайне низкой долей свободных площадей. К концу сентября вакантными оставались лишь 0,5% складов в Москве и 1,2% в Санкт-Петербурге. По данным JLL, российский рынок складов является одним из самых дефицитных в Европе: по доле вакантных помещений две столицы входят в тройку европейских городов с наименьшим числом доступных складов (в числе лидеров также Брюссель с 0,8%).

Кроме того, резко выросли затраты на строительство, сохраняется неопределенность в их дальнейшей динамике, поэтому девелоперы вынуждены закладывать дополнительные риски при реализации проектов. В результате ставки в built-to-suit проектах оказываются выше, чем в существующих комплексах, чего не наблюдалось еще год назад, говорит руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин.

Среди драйверов дальнейшего развития складского рынка, по мнению экспертов JLL, резкое развитие онлайн-торговли, необходимость иметь запасы при рисках разрыва цепочек поставок, а также востребованность низкотемпературных складов для обеспечения здравоохранения.

"По итогам 2021 года мы увидим рекордный объем инвестиционных сделок на складском рынке; за первые девять месяцев в склады в Европе было вложено уже почти 40 млрд евро, что на 63% выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в прошлом году, - говорит член совета директоров и руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян. - В России мы также ожидаем новые рекорды. С начала года на инвестиционном складском рынке закрыто сделок на 620 млн долларов, и еще несколько крупных транзакций ожидаются до конца декабря. По итогам 2021 года объем инвестиционных складских сделок приблизится к 1 млрд долларов, что на 30% выше, чем в 2020 году".

В Московском регионе поставила рекорд и средневзвешенная ставка аренды готовых складских помещений, отмечают в Knight Frank: она выросла до 5200 рублей за кв.м в год. Это абсолютный рекорд в рублевом эквиваленте за всю историю наблюдения за рынком складской недвижимости, сообщают в компании. Рекордным с 2014 года будет и объем ввода новых складов: ожидается, что появится свыше 1,1 млн кв.м. Тем не менее в 2022 году на столичном складском рынке сохранится дефицит предложения, считают в компании, так как объем запланированных к вводу спекулятивных площадей не способен удовлетворить потенциальный спрос. Как следствие, ожидается, что ставка аренды еще не достигла максимальных значений.

В дефиците и складские работники, добавляют в Knight Frank. При выборе места для строительства склада в Подмосковье компании теперь вынуждены заранее просчитывать, найдется ли в окрестностях нужное число сотрудников. Иногда для закрытия вакансий персонал переманивают у соседнего склада.