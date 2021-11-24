В России одобрили вакцину от COVID-19 для подростков

На вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" выдано регистрационное удостоверение. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Препарат разрешен для применения у детей в возрасте от 12 до 17 лет и по составу близок к "Cпутнику V", но концентрация действующего вещества снижена в пять раз. Как пояснил Логунов, вакцина оптимизирована под особенности организма подростков, у которых антитела вырабатываются быстрее, чем у взрослых. "Спутник М" - двукомпонентный (вводится дважды).

В Центре им. Гамалеи отмечают, что препарат прошел все клинические испытания, доказал свою безопасность и эффективность. Исследования проводились на базе двенадцати детских медорганизаций в Москве. В третьей фазе испытаний приняли участие три тысячи детей, 2,4 тысячи из которых ввели вакцину, остальные 600 получили плацебо. Переносимость "Спутник М" у всех была хорошая, никто из привитых детей не заболел.

Директор Центра здоровья детей минздрава Андрей Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать детей от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сегодня именно дети - основные переносчики коронавируса, и они заражают своих старших родственников.

"Дети попадают в группу риска по COVID-19, в том числе по передаче инфекции. Они социально активные, не соблюдают эпидемиологические меры", - отмечает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам главы минздрава Михаила Мурашко, вовлечение детей в эпидпроцесс стало одной из особенностей новой волны коронавируса. "Дети стали болеть чаще", - сказал он. По его словам, наибольшее число пациентов среди школьников, то есть в возрасте от 6 до 17 лет: примерно, 12-13% от числа заболевших.

"Каждый день в Москве госпитализируются дети, заболевшие COVID-19", - рассказала телеканалу "Россия 24" руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова. Говоря о вакцинации детей, Голухова уточнила, что она будет добровольной. "Прививку детям будут делать с согласия родителей или законных представителей, никто не будет ставить родителей перед фактом", - сказала она.

Между тем

ПЦР-тест на COVID-19 можно будет сделать бесплатно

Вступило в силу правительственное постановление, определяющее перечень случаев, когда ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию можно будет сделать бесплатно. По полису ОМС теперь бесплатно будут делать тестирование на коронавирус если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19 в эпидемических очагах.

Подготовила Ольга Игнатова