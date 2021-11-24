В России одобрили вакцину от COVID-19 для подростков

Новости

Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 24.11.2021
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 24.11.2021
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 24.11.2021
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 24.11.2021
Импорт картофеля в Россию в сентябре вырос в пять раз 24.11.2021
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 24.11.2021
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 24.11.2021
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 24.11.2021
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 24.11.2021
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 24.11.2021
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 24.11.2021
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 23:07
Рубрика: Общество

В России одобрили вакцину от COVID-19 для подростков

Текст: Алексей Любовецкий, Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8619)
На вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" выдано регистрационное удостоверение. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Препарат разрешен для применения у детей в возрасте от 12 до 17 лет и по составу близок к "Cпутнику V", но концентрация действующего вещества снижена в пять раз. Как пояснил Логунов, вакцина оптимизирована под особенности организма подростков, у которых антитела вырабатываются быстрее, чем у взрослых. "Спутник М" - двукомпонентный (вводится дважды).

Фото: Павел Львов/РИА Новости
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых

В Центре им. Гамалеи отмечают, что препарат прошел все клинические испытания, доказал свою безопасность и эффективность. Исследования проводились на базе двенадцати детских медорганизаций в Москве. В третьей фазе испытаний приняли участие три тысячи детей, 2,4 тысячи из которых ввели вакцину, остальные 600 получили плацебо. Переносимость "Спутник М" у всех была хорошая, никто из привитых детей не заболел.

Директор Центра здоровья детей минздрава Андрей Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать детей от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, сегодня именно дети - основные переносчики коронавируса, и они заражают своих старших родственников.

"Дети попадают в группу риска по COVID-19, в том числе по передаче инфекции. Они социально активные, не соблюдают эпидемиологические меры", - отмечает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам главы минздрава Михаила Мурашко, вовлечение детей в эпидпроцесс стало одной из особенностей новой волны коронавируса. "Дети стали болеть чаще", - сказал он. По его словам, наибольшее число пациентов среди школьников, то есть в возрасте от 6 до 17 лет: примерно, 12-13% от числа заболевших.

"Каждый день в Москве госпитализируются дети, заболевшие COVID-19", - рассказала телеканалу "Россия 24" руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова. Говоря о вакцинации детей, Голухова уточнила, что она будет добровольной. "Прививку детям будут делать с согласия родителей или законных представителей, никто не будет ставить родителей перед фактом", - сказала она.

Между тем

ПЦР-тест на COVID-19 можно будет сделать бесплатно

Вступило в силу правительственное постановление, определяющее перечень случаев, когда ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию можно будет сделать бесплатно. По полису ОМС теперь бесплатно будут делать тестирование на коронавирус если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19 в эпидемических очагах.

Подготовила Ольга Игнатова

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ