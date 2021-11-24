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24.11.2021 20:20
Рубрика: Экономика

В России подорожали шоколадные конфеты

Текст: Татьяна Карабут
Лидерами роста цен среди продуктов на прошлой неделе стали шоколадные конфеты (плюс 1,1%). Они опередили такие социально значимые продукты, как рис (плюс 0,9%) или гречка (плюс 0,8%), следует из данных Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продолжили дорожать яйца - на 0,9% за неделю. Зато мясо росло в цене сдержанно. Говядина подорожала на 0,35%, мясо кур - на 0,23%, свинина и баранина - 0,1%.

Подсолнечное масло прибавило в цене 0,3%. А вот сахарный песок подорожал на 0,7%. Именно на эти продукты в России замораживались цены.

Кроме того, выросли цены на муку и вермишель (0,7%), макароны (0,4%), рыбу мороженую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (0,3%), ржаной хлеб и соль (0,2%). Из молочных продуктов подешевел только жирный творог (на 0,1%). Сливочное масло и сметана подорожали на 0,6%, молоко пастеризованное - на 0,5%, стерилизованное - на 0,4%.

После периода стремительного роста снижаются цены на помидоры (2,1% за неделю) и огурцы (1,8%). Однако выросли цены на капусту (2,8%), картофель (0,5%), яблоки (0,4%), морковь (0,1%).

Пшено - один из немногих подешевевших на прошлой неделе продуктов (0,1%).

В цело недельная инфляция составила 0,2%, с начала года - 7,02%.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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