Новости

В России увеличат производство медицинского кислорода 18:29
Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере ИИ 18:26
В Москве похоронили Нину Русланову 18:21
В Турции расследуют призывы к протестам в соцсетях 18:16
Госкомпании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское ПО 18:09
Госдума планирует завершить осеннюю сессию 22 декабря 18:07
Росздравнадзор прокомментировал сообщение о возможном дефиците лекарств 17:57
С 2022 года в Москве подорожает патент для трудовых мигрантов 17:50
Виновница ДТП со Скляром в центре Петербурга оказалась пьяна 17:42
Путин наградил работников Генпрокуратуры, послов и врачей 17:36
Видео: в Сети появились отрывки тюремного фильма Михаила Ефремова 17:36
Минздрав призвал прививать от COVID-19 детей от 12 до 17 лет 17:32
В военном госпитале им. Вишневского провели уникальную операцию на сердце 17:21
В Петербурге представили самую популярную книгу XVIII века о Петре I 17:17
В Крыму спецкомиссия проверит звездность отелей 17:07
Москва встала в 10-балльных пробках 17:06
Коллеги подарили Меркель кустарник с символическим названием 17:03
Актеры Бурковский и Мороз вернулись в МХТ имени Чехова 16:58
Назальную вакцину от COVID-19 испытают на привитых "Спутником V" 16:53
В Токио за сутки COVID-19 заболели всего пять человек 16:52
Путин оценил снижение налогов в IT-сфере 16:44
МХАТ имени Горького временно закроют 16:44
В Москве водитель каршеринга сбил ребенка и скрылся 16:38
На мосту через Волгу на трассе М-12 началась надвижка пролетных строений 16:36
Володин поддержал обращение врачей к противникам вакцинации 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 18:29
Рубрика: Экономика

В России увеличат производство медицинского кислорода

Текст: Елена Манукиян

Более 350 тонн кислорода в сутки будут производить 177 новых кислородных станций, которые в ближайшее время отправят в 50 российских регионов. Всего на их закупку из бюджета выделено 5,5 млрд рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в Минпромторге.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода

В ведомстве также подчеркнули, что постепенно вместо всех старых кислородных станций будут установлены криогенные установки нового поколения, мощность которых больше на 10%. С помощью федерального финансирования предприятия смогут компенсировать 20 % их стоимости. На эти цели на долгосрочную перспективу правительство выделило 475 млн рублей.

Всего кислород для больниц сегодня производят более 55 предприятий страны в совокупном объеме 2,7 тысяч тонн в сутки. В Минпромторге подчеркнули, что мощности основных производителей задействованы на 100%. Поставки кислорода в больницы проводятся в том числе за счет аварийных запасов.

При этом с июля 2021 года производители нарастили совокупный объем поставок медицинского кислорода в больницы на 40 % - с 1,22 тысяч тонн в сутки до 1,72 тысяч тонн в сутки. В период подъема заболеваемости коронавирусом в допустимом объеме сократили потребление кислорода производители стройматериалов, трубной и судостроительной отраслей промышленности, что дополнительно позволило создать его резервы для экстренных поставок в медицинские учреждения. Также металлургические и химические предприятия сократили потребление кислорода на определенных этапах производственного процесса, параллельно нарастив выработку кислорода до максимума на своих мощностях. Предоставляют производимый кислород, а также дают доступ к своим резервным объемам и оборонные предприятия - Минобороны, "Роскосмос" и "Росатом".

В период максимального подъема заболеваемости коронавирусом медицинский кислород в больницах потреблялся в объеме 2925 тонн в сутки, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ
Юрист рассказал, может ли работник узнать информацию о зарплате коллег