В России увеличат производство медицинского кислорода

Более 350 тонн кислорода в сутки будут производить 177 новых кислородных станций, которые в ближайшее время отправят в 50 российских регионов. Всего на их закупку из бюджета выделено 5,5 млрд рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в Минпромторге.

В ведомстве также подчеркнули, что постепенно вместо всех старых кислородных станций будут установлены криогенные установки нового поколения, мощность которых больше на 10%. С помощью федерального финансирования предприятия смогут компенсировать 20 % их стоимости. На эти цели на долгосрочную перспективу правительство выделило 475 млн рублей.

Всего кислород для больниц сегодня производят более 55 предприятий страны в совокупном объеме 2,7 тысяч тонн в сутки. В Минпромторге подчеркнули, что мощности основных производителей задействованы на 100%. Поставки кислорода в больницы проводятся в том числе за счет аварийных запасов.

При этом с июля 2021 года производители нарастили совокупный объем поставок медицинского кислорода в больницы на 40 % - с 1,22 тысяч тонн в сутки до 1,72 тысяч тонн в сутки. В период подъема заболеваемости коронавирусом в допустимом объеме сократили потребление кислорода производители стройматериалов, трубной и судостроительной отраслей промышленности, что дополнительно позволило создать его резервы для экстренных поставок в медицинские учреждения. Также металлургические и химические предприятия сократили потребление кислорода на определенных этапах производственного процесса, параллельно нарастив выработку кислорода до максимума на своих мощностях. Предоставляют производимый кислород, а также дают доступ к своим резервным объемам и оборонные предприятия - Минобороны, "Роскосмос" и "Росатом".

В период максимального подъема заболеваемости коронавирусом медицинский кислород в больницах потреблялся в объеме 2925 тонн в сутки, заявил ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко.