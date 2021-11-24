В Шри-Ланке шесть человек погибли при опрокидывании парома

Спасательные работы на месте опрокидывания парома в Шри-Ланке, 23 ноября 2021 г. Фото: AFP

Паром с пассажирама перевернулся во вторник на Шри-Ланке. Инцидент произошел в лагуне возле моста в городе Киннияй (округ Тринкомали).

В результате погибли шесть человек, в числе которых есть дети, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное издание Colombo Page. Еще 26 человек были спасены сотрудниками морских спасательных служб Шри-Ланки.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. В спасательной операции также принимали участие местные жители.