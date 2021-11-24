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24.11.2021 22:48
Рубрика: Власть

В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля

Текст: Юрий Гаврилов

Российские военные сообщили, что 24 ноября в Сирии местные подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных истребителями Израиля по объектам на территории провинции Хомс.

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр- адмирал Вадим Кулить рассказал, что в среду с 02:28 до 02:38 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 12 управляемыми ракетами. "Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" уничтожено десять ракет. В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб, ранение получил один сирийский военнослужащий", - проинформировал Кулить.

Надо сказать, что с началом гражданской войны система ПВО Сирии оказалась фактически разрушенной. Ситуация стала улучшаться в 2015 году - после начала российской военной операции и возвращения под контроль армии Асада многих провинций страны. В феврале 2018 года при попытке израильского налета на авиабазу T4 сирийским ПВО удалось сбить зенитной ракетой истребитель F-16. Это стало первой с 1983 года официально признанной властями Тель - Авива потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника. В апреле 2018-го года сирийские ПВО отразили удар крылатыми ракетами военных США, Франции и Великобритании. Из 105 выпущенных ракет до целей долетели лишь 22.

Сейчас система ПВО Сирии представляет собой набор устаревших и современных зенитных ракетных комплексов. Это, с одной стороны, достаточно новые российские "Панцирь-С" и "Бук-М2Э". С другой - закупленные еще у СССР комплексы противовоздушной обороны С-75, С-125, "Квадрат" и С-200.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

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