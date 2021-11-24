В Словакии из-за пандемии вводят с 25 ноября общенациональный локдаун

Двухнедельный общенациональный локдаун вводят в Словакии с 25 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер и глава минэкономики страны Рихард Сулик.

"Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен", - заявил Сулик журналистам.

Он также пояснил, что не вакцинировавшиеся и не переболевшие коронавирусом работники предприятий каждую неделю будут сдавать тесты. Решением кабмина, тысячи военнослужащих будут направлены для вспомогательных работ в больницы и дома престарелых. Школы пока останутся открытыми. Ожидается, что через 10 дней правительство проанализирует результаты локдауна и примет решение касаемо дальнейших действий.

По данным минздрава, за минувшие сутки в Словакии зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев заболевания коронавирусом - 10 315. Из них 72 процента не были вакцинированы.