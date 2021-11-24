В Совете Федерации поддержали письмо главных врачей к антипрививочникам

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что поддерживает врачей, которые пригласили противников вакцинации в "красные зоны". Открытое письмо с таким приглашением, обращенным к известным артистам, певцам, а также депутатам, выступающим против проведения массовой вакцинации, опубликовала сегодня "Российская газета".

"Я поддерживаю предложение наших врачей, потому что то, о чем они говорят, мне очень близко и понятно. Я сама переболела коронавирусом достаточно непросто, перенесла цитокиновый шторм. Я не понаслышке знаю, что такое быть в "красной зоне" и быть в качестве тяжелого пациента", - цитирует сенатора RT.

Ковитиди отметила, что дискуссию вокруг коронавируса и сопутствующих эпидемии ограничений, можно "поделить на две составляющие: право и мораль".

"Мы понимаем, что мы живем в обществе и не должны навредить друг другу. Любые призывы сегодня должны быть соотнесены как с моралью, так и с правом. Каждый человек сам принимает решение, но это решение должно не убить его, его близких и тех, людей, которые рядом", - заключила сенатор.