В Таиланде заключенным в тюрьмах разрешат заводить собак

Министерство юстиции Таиланда разрешило в порядке эксперимента заключенным в четырех тюрьмах заводить собак.

Такое послабление является частью проекта по борьбе с депрессией, тревожностью и антисоциальным поведением среди отбывающих тюремный срок. Также это должно помочь им быстрее вернуться к нормальной жизни после освобождения. Пока что в пилотном проекте участвуют четыре тюрьмы королевства, сообщает таиландская газета Bangkok Post. Минюст пока проводит переговоры с обществами защиты животных и приютами в поисках собак для проекта. Детали эксперимента еще неясны. В частности, непонятно, сколько времени смогут проводить с собаками заключенные, и где животные будут находиться в остальное время, как их станут выгуливать и кормить, а также по каким критериям будут определять, кому из заключенных можно завести собаку, а кому нет. При этом уже известно, что руководство пенитенциарного заведения станет подбирать собак, исходя из своего понимания характера и темперамента того или иного заключенного.

А как у нас?

В России в тюрьму со своей собакой или кошкой нельзя. Но и назвать тюрьмы зоной, свободной от братьев наших меньших, тоже нельзя. Заборы с колючей проволокой не становятся преградой для кошек. "Кошки - отдушина заключенных, что это почти святое для них животное", - рассказывает член ОНК Москвы Ева Меркачева. В свое время из-за кошек разгорелся большой скандал в столичных СИЗО: очередной новый начальник распорядился выгнать всех мурлыкающих гостей за пределы изоляторов. Интересно, что такому приказу возмутились прежде всего сотрудники ФСИН. В итоге в противостоянии генерала и кошек победили кошки. Генерал достаточно быстро ушел со своего поста, а кошки в следственных изоляторах остались. "Я слышала много историй про то, как кошки возвращали к жизни многих заключенных, - рассказывает Ева Меркачева. - Некоторые начальники СИЗО разрешали отдельным арестантам (тем, кто склонен к суициду, кто в глубокой депрессии или страдает тяжелым заболеванием) иметь в камерах мяукающее животное. Кошка - это напоминание о доме и о том, что жизнь не закончилась. Есть от кошек и более практическая польза: на территории учреждения они ловят крыс". Правда, криминал нередко использует животных не для врачевания души, а в преступных целях: для доставки в тюрьмы наркотиков и прочих запрещенных товаров. В качестве наркокурьеров использовались коты, собаки, голуби и даже обезьяны.

Но есть и такие братья меньшие из числа тюремной братвы, которые вне подозрений. Например, рыбки. Как рассказывают эксперты, практически в каждом казенном доме есть аквариум. И порой не один. А некоторые заключенные, как рассказывают эксперты, за время отсидки становятся большими специалистами по уходу за аквариумными рыбками. Содержатся тюремные аквариумы намного лучше, чем многие на воле. В некоторых колониях есть также настоящие зверинцы. Где-то живут страусы, где-то павлины. В одной из колоний корреспонденту "РГ" рассказали историю, что сиделец, ухаживавший за страусом, даже не хотел освобождаться, когда срок вышел. Это печальная история: человеку, действительно, некуда было идти, а в тюрьме у него была близкая душа.

Подготовил Владислав Куликов