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24.11.2021 16:52
Рубрика: В мире

В Токио за сутки COVID-19 заболели всего пять человек

Текст: Диана Ковалева

Власти Токио зафиксировали всего пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Это минимальное число заражений за этот год, сообщила мэрия города на своей страничке Twitter.

В Японии дельта-штамм коронавируса самоуничтожился из-за мутации

По всей стране зафиксировано всего 77 новых случаев коронавируса. В 31 из 47 префектур вообще нет ни одного нового заболевшего​​​. Два пациента скончались, еще 58 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Японии вакцину получили более 76,4 процента местных жителей. Среди пожилых людей вакцинированы около 90 процентов. С первого октября японские власти сняли режим ЧС и режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом по всей стране.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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