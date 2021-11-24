В Токио за сутки COVID-19 заболели всего пять человек

Власти Токио зафиксировали всего пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Это минимальное число заражений за этот год, сообщила мэрия города на своей страничке Twitter.

По всей стране зафиксировано всего 77 новых случаев коронавируса. В 31 из 47 префектур вообще нет ни одного нового заболевшего​​​. Два пациента скончались, еще 58 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Японии вакцину получили более 76,4 процента местных жителей. Среди пожилых людей вакцинированы около 90 процентов. С первого октября японские власти сняли режим ЧС и режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом по всей стране.