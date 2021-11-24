В Турции расследуют призывы к протестам в соцсетях

Главное управление безопасности Турции зафиксировало 271 аккаунт в социальных сетях, которые призывали людей протестовать из-за резкого обесценивания национальной валюты. По данным телеканала NTV, против владельцев этих аккаунтов возбуждены уголовные дела.

Как следует из заявления полиции, владельцы этих аккаунтов распространяли "манипулятивный контент и дезинформацию, разжигая ненависть и вражду в обществе". Правоохранители заявили, что круглые сутки мониторят интернет-пространство и будут принимать жесткие меры против нарушителей.

Напомним, с начала года турецкая валюта обесценилась на 70 процентов. Это один из крупнейших ее антирекордов за последние годы.