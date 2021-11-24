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24.11.2021 17:21
Рубрика: Общество

В военном госпитале им. Вишневского провели уникальную операцию на сердце

Текст: Юрий Гаврилов

В среду в Минобороны РФ сообщили об уникальной операции, которую провели в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Его специалисты впервые осуществили хирургическое вмешательство на аортальном клапане сердца с применением технологии так называемого "искусственного сердца".

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Операцию выполнила в гибридной операционной ЦВКГ бригада кардиохирургов под руководством начальника кардиохирургического центра госпиталя, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Александра Лищука.

"Сегодняшняя операция - своего рода преамбула к трансплантации сердца. Наши специалисты выполнили уникальную операцию с применением различных инновационных методик", - отметил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов. Он добавил, что военные врачи ЦВКГ им. Вишневского ежегодно проводят до 5 тысяч операций на сердце.

А Александр Лищук сказал, что его коллеги делают более 1,5 тысячи операций в год на открытом сердце и свыше 1 тысячи вмешательств при нарушениях его ритма. "Кроме этого, наши специалисты выполняют около двух тысяч эндоваскулярных вмешательств на сердце. Иногда количество проводимых вмешательств может достигать до 20 операций в сутки", - уточнил начальник кардиохирургического центра.

В военном госпитале имени Вишневского создан единственный в России единый операционный комплекс с реанимационной палатой, станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами, возможностью сделать экспресс-гистологию и многими другими функциями. С его помощью удалось преобразовать единое рабочее пространство специалистов диагностических процедур и кардиохирургических бригад.

Операционная этого комплекса позволяет одновременно работать с несколькими областями человеческого тела, тем самым сокращать время оказания помощи пациентам со множественными травмами, ранениями и рядом серьезных, тяжелых заболеваний. Кроме того, есть возможность делать несколько операций одновременно, с применением всего комплекса диагностических процедур, включая использование современного оборудования для медицинской визуализации, компьютерных и магнитно-резонансных томографов.

Комплекс полностью автономен, в нем есть собственные системы тепло- и электроснабжения, кондиционирования воздуха. А еще он дает возможность в режиме реального времени осуществлять телесеансы с консультациями оперирующих врачей, ведущими экспертами России и привлекать в случае необходимости зарубежных коллег.

Между прочим, на уникальной операции на сердце в госпитале присутствовал директор клиники кардиохирургии и сосудистой хирургии Университетской клиники Вюрцбурга (Бавария, Германия) профессор Райнер Гюнтер Лех. Надо сказать, что история этого лечебного заведения насчитывает более 400 лет. В его состав входят 19 профильных клиник и 22 клиники широкого и универсального профиля, а также 4 клинических отделения и 4 экспериментальных института. В клинике работает более 5 000 сотрудников.

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Так вот, посмотрев, как и в каких условиях работают его военные коллеги в России, господин Райнер Гюнтер Лех признался: "Мы увидели превосходную операцию с хорошим техническим результатом. Нам очень понравилась гибридная операционная госпиталя с ее оснащением на самом современном уровне. К сожалению, у нас такого набора оснащения сразу в одном комплексе нет".

В Минобороны РФ отметили, что уникальная операция была проведена в рамках научно-практической конференции "Хирургические методы лечения сердечной недостаточности и малоинвазивные подходы при кардиохирургических операциях", которая проходит на базе госпиталя Вишневского. В этом научном форуме принимают участие российские и зарубежные специалисты в области новейших технологий лечения сердца. В частности, с использованием искусственного (механического) сердца.

Общество Здоровье Правительство Минобороны

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