Верховный суд объяснит, как исправлять старые судебные ошибки

Новости

Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 23.11.2021
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 23.11.2021
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 23.11.2021
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.11.2021
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 23.11.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 23.11.2021
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 23.11.2021
"Газпром" в 2021 году обеспечил более половины европейского импорта газа 23.11.2021
Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей 23.11.2021
США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна 23.11.2021
"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии 23.11.2021
Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста 23.11.2021
ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24.11.2021 00:00
Рубрика: Происшествия

Верховный суд объяснит, как исправлять старые судебные ошибки

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, как исправлять судебные ошибки прежних лет. Впервые планируется детально разъяснить, что именно считать новыми обстоятельствами. Какие обстоятельства обязывают достать из архива и пересмотреть даже очень старый приговор.

Документ дает надежду людям, оказавшимся за решеткой по чьей-то ошибке. Или даже злому умыслу. Увы, в жизни иногда бывает так, что в тюрьму попадают невиновные. И подчас им приходится сидеть долгие годы, пока не раскроется правда.

Фото: Gettyimages
Суд разрешил свидетелям высказывать личное мнение

Перед правдой в законе нет преград. Даже если приговор давным-давно вступил в силу и, казалось бы, все точки расставлены, прокуратура вправе вернуться к делу, когда появились совершенно новые данные. Вопрос только в том, что именно считать такими данными. Допустим, если кто-то из свидетелей обвинения вдруг сознался, что его подкупили, это новые данные или нет? И можно ли ему верить сейчас? Где гарантия, что именно сейчас он не врет? Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил: на практике нередко возникают споры, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами.

"В силу ряда причин ни следователи, ни прокуроры не любят поднимать старые дела, даже если появляются какие-то важные доказательства, говорящие о невиновности осужденного", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Одна из стандартных отговорок: мол, представленные доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами. Допустим, тогда свидетель говорил одно, сейчас другое. Но разве это новые обстоятельства? Ведь сам человек изначально фигурирует в деле. Его заслушивали, суд оценивал, можно ли ему верить. И зачем сейчас ворошить былое, когда старый свидетель решил петь на новый лад?

За год по ходатайству прокуроров суды отменили из-за новых обстоятельств 54 приговора

"Поэтому сейчас пленум Верховного суда намерен разъяснить, что именно считать новыми обстоятельствами, дающими основания для пересмотра дела, - подчеркивает Владимир Груздев. - Например, если выяснится, что эксперт во время процесса дал заведомо ложные показания или намеренно солгали свидетели, это будет считаться вновь открывшимися обстоятельствами. В целом правовые позиции, закрепленные в проекте постановления пленума Верховного суда России, позволят усовершенствовать судебную практику".

Советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян согласен с тем, что проект постановления полезен для правоприменителей.

"Он детально разъясняет процедуру возобновления дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам, устраняя возникающие неясности, - считает Нвер Гаспарян. - В нем содержится несколько положений, разъясняющих и гарантирующих права граждан на обращение к прокурору. Уточняется порядок обжалования отказа прокурора в суд, участие в рассмотрении заключения прокурора, полномочия суда и пределы судебной проверки и т.п."

Как поясняет советник ФПА, сама процедура предусматривает обращение к прокурору с просьбой возобновить дело по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. В случае удовлетворения таких заявлений прокурор направляет соответствующее заключение в суд.

"Статистики обращений граждан и должностных лиц к прокурорам не имеется. Вместе с тем за 2020 год по обращениям прокуроров Российские суды пересматривали дела по вновь открывшимся и новым обстоятельствам в 104 случаях, при этом удовлетворено 54. То есть чуть больше половины, - рассказывает Нвер Гаспарян. - Отказ прокурора в возобновлении таких дел был обжалован гражданами 11 раз в суд в порядке ст. 417 УПК РФ, удовлетворены 5 жалоб. Иными словами, данный процессуальный институт можно считать применяющимся не часто (для сравнения - 104 факта на 778 110 уголовных дел, рассмотренных за 2020 год)".

Фото: iStock
Верховный суд РФ объяснил, на что должник имеет право в своей квартире

По его словам, вновь открывшимися обстоятельствами признаются обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду.

В проекте постановления также отмечается: одним из поводов для возбуждения прокурором производства ввиду новых обстоятельств являются рекомендации международных органов. Например, рекомендации Комитета по правам человека ООН или Совета ООН по правам человека.

Так что суды должны иметь в виду: если международные инстанции, признаваемые Россией, обнаружили в деле какие-то нарушения прав человека, это повод вернуться к делу.

Безусловно, новым обстоятельством является и обнаружение настоящего преступника. Такое тоже бывает. Допустим, взятый за одно преступление убийца разговорился и сообщил, что на его совести и другие преступления.

После обсуждения документ был направлен на доработку.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных