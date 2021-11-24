Верховный суд объяснит, как исправлять старые судебные ошибки

Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, как исправлять судебные ошибки прежних лет. Впервые планируется детально разъяснить, что именно считать новыми обстоятельствами. Какие обстоятельства обязывают достать из архива и пересмотреть даже очень старый приговор.

Документ дает надежду людям, оказавшимся за решеткой по чьей-то ошибке. Или даже злому умыслу. Увы, в жизни иногда бывает так, что в тюрьму попадают невиновные. И подчас им приходится сидеть долгие годы, пока не раскроется правда.

Перед правдой в законе нет преград. Даже если приговор давным-давно вступил в силу и, казалось бы, все точки расставлены, прокуратура вправе вернуться к делу, когда появились совершенно новые данные. Вопрос только в том, что именно считать такими данными. Допустим, если кто-то из свидетелей обвинения вдруг сознался, что его подкупили, это новые данные или нет? И можно ли ему верить сейчас? Где гарантия, что именно сейчас он не врет? Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил: на практике нередко возникают споры, что именно считать вновь открывшимися обстоятельствами.

"В силу ряда причин ни следователи, ни прокуроры не любят поднимать старые дела, даже если появляются какие-то важные доказательства, говорящие о невиновности осужденного", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Одна из стандартных отговорок: мол, представленные доказательства не являются вновь открывшимися обстоятельствами. Допустим, тогда свидетель говорил одно, сейчас другое. Но разве это новые обстоятельства? Ведь сам человек изначально фигурирует в деле. Его заслушивали, суд оценивал, можно ли ему верить. И зачем сейчас ворошить былое, когда старый свидетель решил петь на новый лад?

За год по ходатайству прокуроров суды отменили из-за новых обстоятельств 54 приговора

"Поэтому сейчас пленум Верховного суда намерен разъяснить, что именно считать новыми обстоятельствами, дающими основания для пересмотра дела, - подчеркивает Владимир Груздев. - Например, если выяснится, что эксперт во время процесса дал заведомо ложные показания или намеренно солгали свидетели, это будет считаться вновь открывшимися обстоятельствами. В целом правовые позиции, закрепленные в проекте постановления пленума Верховного суда России, позволят усовершенствовать судебную практику".

Советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян согласен с тем, что проект постановления полезен для правоприменителей.

"Он детально разъясняет процедуру возобновления дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам, устраняя возникающие неясности, - считает Нвер Гаспарян. - В нем содержится несколько положений, разъясняющих и гарантирующих права граждан на обращение к прокурору. Уточняется порядок обжалования отказа прокурора в суд, участие в рассмотрении заключения прокурора, полномочия суда и пределы судебной проверки и т.п."

Как поясняет советник ФПА, сама процедура предусматривает обращение к прокурору с просьбой возобновить дело по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. В случае удовлетворения таких заявлений прокурор направляет соответствующее заключение в суд.

"Статистики обращений граждан и должностных лиц к прокурорам не имеется. Вместе с тем за 2020 год по обращениям прокуроров Российские суды пересматривали дела по вновь открывшимся и новым обстоятельствам в 104 случаях, при этом удовлетворено 54. То есть чуть больше половины, - рассказывает Нвер Гаспарян. - Отказ прокурора в возобновлении таких дел был обжалован гражданами 11 раз в суд в порядке ст. 417 УПК РФ, удовлетворены 5 жалоб. Иными словами, данный процессуальный институт можно считать применяющимся не часто (для сравнения - 104 факта на 778 110 уголовных дел, рассмотренных за 2020 год)".

По его словам, вновь открывшимися обстоятельствами признаются обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду.

В проекте постановления также отмечается: одним из поводов для возбуждения прокурором производства ввиду новых обстоятельств являются рекомендации международных органов. Например, рекомендации Комитета по правам человека ООН или Совета ООН по правам человека.

Так что суды должны иметь в виду: если международные инстанции, признаваемые Россией, обнаружили в деле какие-то нарушения прав человека, это повод вернуться к делу.

Безусловно, новым обстоятельством является и обнаружение настоящего преступника. Такое тоже бывает. Допустим, взятый за одно преступление убийца разговорился и сообщил, что на его совести и другие преступления.

После обсуждения документ был направлен на доработку.