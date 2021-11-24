Верховный суд уточнил особенности договора по карте с овердрафтом

Новости

Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 23.11.2021
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 23.11.2021
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 23.11.2021
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.11.2021
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 23.11.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 23.11.2021
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 23.11.2021
"Газпром" в 2021 году обеспечил более половины европейского импорта газа 23.11.2021
Госдума: На соцполитику будет выделено более 18 трлн рублей 23.11.2021
США ввели санкции против связанных с "Северным потоком-2" фирмы и судна 23.11.2021
"Газпром": Сланцевый газ приобретает статус "грязного" источника энергии 23.11.2021
Экс-замначальника инженерных войск Аллахвердиеву продлили срок ареста 23.11.2021
ВОЗ: Беженцам в Беларуси оказывается вся необходимая помощь 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 22:50
Рубрика: Власть

Верховный суд уточнил особенности договора по карте с овердрафтом

Верховный суд - о правах гражданина, которому перечислили больше денег, чем он просил
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Полезное для рядовых граждан разъяснение сделал Верховный суд, когда изучал спор гражданки и банка.
Не спешите радоваться, если вам выдали "лишние" деньги. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Не спешите радоваться, если вам выдали "лишние" деньги. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Не спешите радоваться, если вам выдали "лишние" деньги. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Суть спора проста. Банк по ошибке начислил на карту своей клиентки в два раза больше средств, чем она попросила. Гражданка обрадовалась подарку и быстро сняла все деньги. Правда, радовалась недолго. Финансовое учреждение весьма быстро обнаружило сбой в программе и вернуло себе лишние деньги. Ее счет, как выражаются спецы, ушел в минус.

Фото: iStock
Верховный суд РФ объяснил, на что должник имеет право в своей квартире

Прошли месяцы, и банк пришел к выводу, что у гражданки овердрафт. То есть фактически выходило, что она воспользовалась услугой, которая позволяет списывать с расчетного счета больше денег, чем на нем есть в момент платежа. И потребовал от клиентки погасить долг и проценты. Но когда дело дошло до Верховного суда, то он сказал, что в подобных ситуациях суды должны изучать кредитный договор. И если в условиях договора нет пункта про карту с овердрафтом, то такую услугу навязать нельзя.

А теперь детали. Наша героиня получила в крупном банке дебетовую карту и положила на счет 465 000 рублей. Но в этот момент у банка произошел сбой программы, и положенная женщиной сумма пришла на ее счет дважды. Естественно, гражданка тут же увидела два сообщения банка и ту сумму, которая появилась на ее счету. Обрадовалась и быстро сняла с карты все деньги - больше 900 000 рублей. Банк, узнав о сбое, оперативно отменил второе начисление. Но деньги уже сняли. Карта клиентки ушла в минус. И вот тогда недостаток денег на счету банк оформил как краткосрочный кредит под 40 процентов годовых. Год была тишина, а потом она получила от банка "письмо счастья". В нем - настоятельная просьба погасить долг. Вот только сумма этого долга за год выросла почти на 200 тысяч рублей. То есть клиентка должна была вернуть банку не только сумму, начисленную по ошибке, но и почти 195 000 рублей процентов, которые набежали за год. В общем - 658 000 рублей.

Расчеты банка гражданку возмутили. По ее мнению, она должна вернуть лишь те деньги, которые ей банк перевел по ошибке. И ни о каких процентах слышать не хотела. Тогда банк пошел в суд, где показал бумагу, которую подписала гражданка, получая карту. Там сказано о ее согласии с условиями выпуска и обслуживания карт. Один из пунктов гласил, что если сумма операции превышает остаток по не зависящим от банка причинам (например, разница курсов), то клиенту предоставляют кредит на недостающую сумму.

Положенная на счет сумма пришла по ошибке дважды

По утверждению гражданки, она не давала согласия на услугу "овердрафт". Она оформляла обычную дебетовую карту, никакой кредитный договор с банком не заключала, не знала и об условиях кредитования - 40 процентов годовых. Но райсуд согласился с банком. Суд решил, что возможность неразрешенного овердрафта все-таки была предусмотрена соглашением между клиентом и финансовым учреждением. Апелляция и кассация с мнением коллег из райсуда согласились.

Женщина пошла в Верховный суд. Там судьи сначала изучили пункт договора о выдаче дебетовой карты, на который ссылался банк: если сумма операции превышает остаток "по не зависящим от банка причинам", то клиенту предоставляют кредит. И судьи поинтересовались у представителя банка, что именно в истории о двойном перечислении не зависело от банка. Банк признал, что начисление излишней суммы - это его ошибка, но овердрафт возник из-за действий дамы.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Верховный суд разъяснил: Долговые выплаты можно индексировать

ВС напомнил про статью 820 ГК "Форма кредитного договора". Там сказано, что такой договор должен быть в письменной форме, в противном случае он признается ничтожным. Затем суд обратился к "Условиям дебетовой карты" банка. Там сказано: если клиент подписывает "индивидуальные условия выпуска и обслуживания карты с овердрафтом", то договор включает в себя и условие о предоставлении клиенту кредита в форме "овердрафт". В деле есть такие условия, но в них нет паспортных данных клиентки и, главное, ее подписи. А в заявлении на получение обычной дебетовой карты (которое ответчица подписала) нет ничего о том, что она хочет карту с овердрафтом. ВС сказал, женщина не выразила согласия на кредитование счета и каким-то другим способом.

Суд учел аргумент клиентки банка, что об условиях кредитования она не знала. Суд напомнил статью 10 закона о защите прав потребителей "Информация о товарах (работах, услугах)", где сказано, что исполнитель обязан предоставить потребителю всю информацию об услуге. По мнению ВС, именно банк должен доказать, что до его клиентки донесли сведения о процентах по овердрафту и что она заключала кредитный договор. Местные суды это не учли и ВС направил дело на новое рассмотрение.

Власть Работа власти Судебная система Экономика Финансы Банки Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14%
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров