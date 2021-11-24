Верховный суд уточнил особенности договора по карте с овердрафтом

Полезное для рядовых граждан разъяснение сделал Верховный суд, когда изучал спор гражданки и банка.

Суть спора проста. Банк по ошибке начислил на карту своей клиентки в два раза больше средств, чем она попросила. Гражданка обрадовалась подарку и быстро сняла все деньги. Правда, радовалась недолго. Финансовое учреждение весьма быстро обнаружило сбой в программе и вернуло себе лишние деньги. Ее счет, как выражаются спецы, ушел в минус.

Прошли месяцы, и банк пришел к выводу, что у гражданки овердрафт. То есть фактически выходило, что она воспользовалась услугой, которая позволяет списывать с расчетного счета больше денег, чем на нем есть в момент платежа. И потребовал от клиентки погасить долг и проценты. Но когда дело дошло до Верховного суда, то он сказал, что в подобных ситуациях суды должны изучать кредитный договор. И если в условиях договора нет пункта про карту с овердрафтом, то такую услугу навязать нельзя.

А теперь детали. Наша героиня получила в крупном банке дебетовую карту и положила на счет 465 000 рублей. Но в этот момент у банка произошел сбой программы, и положенная женщиной сумма пришла на ее счет дважды. Естественно, гражданка тут же увидела два сообщения банка и ту сумму, которая появилась на ее счету. Обрадовалась и быстро сняла с карты все деньги - больше 900 000 рублей. Банк, узнав о сбое, оперативно отменил второе начисление. Но деньги уже сняли. Карта клиентки ушла в минус. И вот тогда недостаток денег на счету банк оформил как краткосрочный кредит под 40 процентов годовых. Год была тишина, а потом она получила от банка "письмо счастья". В нем - настоятельная просьба погасить долг. Вот только сумма этого долга за год выросла почти на 200 тысяч рублей. То есть клиентка должна была вернуть банку не только сумму, начисленную по ошибке, но и почти 195 000 рублей процентов, которые набежали за год. В общем - 658 000 рублей.

Расчеты банка гражданку возмутили. По ее мнению, она должна вернуть лишь те деньги, которые ей банк перевел по ошибке. И ни о каких процентах слышать не хотела. Тогда банк пошел в суд, где показал бумагу, которую подписала гражданка, получая карту. Там сказано о ее согласии с условиями выпуска и обслуживания карт. Один из пунктов гласил, что если сумма операции превышает остаток по не зависящим от банка причинам (например, разница курсов), то клиенту предоставляют кредит на недостающую сумму.

Положенная на счет сумма пришла по ошибке дважды

По утверждению гражданки, она не давала согласия на услугу "овердрафт". Она оформляла обычную дебетовую карту, никакой кредитный договор с банком не заключала, не знала и об условиях кредитования - 40 процентов годовых. Но райсуд согласился с банком. Суд решил, что возможность неразрешенного овердрафта все-таки была предусмотрена соглашением между клиентом и финансовым учреждением. Апелляция и кассация с мнением коллег из райсуда согласились.

Женщина пошла в Верховный суд. Там судьи сначала изучили пункт договора о выдаче дебетовой карты, на который ссылался банк: если сумма операции превышает остаток "по не зависящим от банка причинам", то клиенту предоставляют кредит. И судьи поинтересовались у представителя банка, что именно в истории о двойном перечислении не зависело от банка. Банк признал, что начисление излишней суммы - это его ошибка, но овердрафт возник из-за действий дамы.

ВС напомнил про статью 820 ГК "Форма кредитного договора". Там сказано, что такой договор должен быть в письменной форме, в противном случае он признается ничтожным. Затем суд обратился к "Условиям дебетовой карты" банка. Там сказано: если клиент подписывает "индивидуальные условия выпуска и обслуживания карты с овердрафтом", то договор включает в себя и условие о предоставлении клиенту кредита в форме "овердрафт". В деле есть такие условия, но в них нет паспортных данных клиентки и, главное, ее подписи. А в заявлении на получение обычной дебетовой карты (которое ответчица подписала) нет ничего о том, что она хочет карту с овердрафтом. ВС сказал, женщина не выразила согласия на кредитование счета и каким-то другим способом.

Суд учел аргумент клиентки банка, что об условиях кредитования она не знала. Суд напомнил статью 10 закона о защите прав потребителей "Информация о товарах (работах, услугах)", где сказано, что исполнитель обязан предоставить потребителю всю информацию об услуге. По мнению ВС, именно банк должен доказать, что до его клиентки донесли сведения о процентах по овердрафту и что она заключала кредитный договор. Местные суды это не учли и ВС направил дело на новое рассмотрение.