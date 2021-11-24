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Видео: в Сети появились отрывки тюремного фильма Михаила Ефремова

Новости
    24.11.2021, 17:36
Текст:   Анастасия Николаева

В интернет просочилось несколько отрывков фильма "Евангелие от Фёдора" режиссера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП в исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородской области.

ФСИН подвела итоги всероссийского конкурса по роману "Преступление и наказание" в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского среди осужденных. Фильм Ефремова и кружка корреспондентов и художественной самодеятельности взял приз за лучший монтаж. Сценарий написал Михаил Ефремов в соавторстве с Михаилом Зеленским.

Известно, что следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии по фамилии Бондарев, роль Сони Мармеладовой досталась Вере Ефремовой (дочь Ефремова прислала видеозапись). Сами Михаил Ефремов также озвучит картину.

Монологи героев драмы, написанные на листах-ватманах и использованные в суфлерских целях, не выбросили, "а украсили ими стенды в библиотеке". За победу осуждённые Ефремов и Зеленский получили от начальника учреждения памятные подарки.

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