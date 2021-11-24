Власти Южной Кореи предупредили о приближении чрезвычайной ситуации с COVID-19

В Республике Корея (РК) зафиксировано рекордное количество новых зараженных за сутки, а столичные палаты интенсивной терапии близки к заполнению. Как сообщили местные власти, они обсуждают план экстренных мер и могут отложить запланированное "возвращение к нормальной жизни", которое началось 1 ноября.

Когда в конце октября правительство Южной Кореи обнародовало "план возвращения к нормальной жизни", то эксперты ожидали, что несмотря на высокий уровень вакцинации произойдет рост количества зараженных и тяжелых больных, но не думали, что отрицательные тенденции будут развиваться так быстро. Все это ставит под угрозу общую политику по отмене мер дистанцирования и прочих ограничений, которые были введены из-за COVID-19.

Согласно обнародованным в среду данным, на полночь 24 ноября в Южной Корее за прошедшие сутки было зарегистрировано 4116 новых зараженных COVID-19. Это стало новым рекордом, тогда как предыдущий был установлен тоже совсем недавно - 18 ноября. Все это говорит о том, что распространение коронавируса в Южной Корее продолжается, хотя показатели вакцинации среди населения уже составляют почти 80 процентов. Если же учитывать только тех, кто имеет право вакцинироваться вообще (то есть взрослые и часть школьников), то корейцы вообще выглядят образцовой в плане вакцинации страной - более 90 процентов. Несмотря на это рост количества зараженных продолжается уже третью неделю, и темпы его превышают те, которые официальные эксперты РК предсказывали, когда с 1 ноября было объявлено о программе "возвращения к нормальной жизни".

Но более серьезным поводом для беспокойства является неуклонное увеличение количества тяжелых больных с COVID-19, чья жизнь в реальной опасности. На полночь 24 ноября по стране количество пациентов в палатах интенсивной терапии составило 586 человек, что тоже является рекордом. За сутки скончались 35 человек. Особенно сложна ситуация в Сеуле и прилегающих мегаполисах. В настоящий момент в столице показатель заполнения палат интенсивной терапии составил 86,4 процента, а по столичному региону в целом, где проживает около половины населения страны, - 83,7 процента. Ранее, когда заявили о начале процесса перехода к нормальной жизни, то в качестве предельного показателя было установлено 75 процентов заполненных палат интенсивной терапии. По достижению его власти оставили за собой возможность приостановить процесс "возвращения", включая введение новых мер дистанцирования.

Так как в ключевом регионе этот показатель уже превышен, а ситуация не показывает признаков возможного улучшения, то правительство РК начало обсуждать возможность введения экстренных мер, о чем и предупредили общественность. "Если говорить о ситуации в столичном регионе, то положение таково, что необходимо обсуждать введение чрезвычайных мер", - заявил сегодня премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая на заседании Центра по профилактике и контролю за распространением инфекционных заболеваний.

О необходимости быстрого реагирования на ситуацию говорят и эксперты. "Правительству надо обеспечить дополнительные палаты интенсивной терапии, а на это потребуется три-четыре недели. Это означает, что надо принимать меры как можно скорее. Если будет дальнейший рост количества тяжелых больных и возникнет нехватка палат, то неизбежен рост смертей", - заявил в интервью местному информагентству Yonhap профессор клиники при университете Халлим Ли Чжэ Гап. Самая крупная южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила, что в последнее время умерли шестеро зараженных COVID-19, которые не дождались, когда для них освободятся палаты реанимации.

Таким образом в ближайшее время правительству РК придется принимать непростое решение. Согласно плану "возвращения к нормальной жизни", сейчас в течение четырех недель реализуется первый этап плана, который завершится 28 ноября. Затем последует двухнедельный "оценочный этап", после которого с 13 декабря ожидался переход ко второму этапу "возвращения", когда собирались отменить еще больше мер ограничения, вплоть до разрешения не носить маски на улице. Однако теперь все идет к тому, чтобы приостановить переход к очередному этапу и как минимум задержаться на первом, ожидая снижение количества зараженных. Не исключено, что придется снова возвращать меры по социальному дистанцированию, что, однако, будет непросто объяснить народу, который в основном образцово соблюдал все ограничения, сильно от них устал и только совсем недавно вздохнул с облегчением.

Власти же теперь проводят активную кампанию ревакцинации, а также не исключают введения "срока годности" для документов, подтверждающих факт прививания. Не исключено, что страна будет вновь поделена на столичный регион и остальные территории, когда в столице будут введены более жесткие меры дистанцирования и отложен процесс возвращения к нормальной жизни. В настоящий момент именно Сеул и его окрестности являются безусловными лидерами по распространению коронавируса в Южной Корее. Согласно заявлению властей от 22 ноября, по регионам объявлен "высокий" уровень угрозы COVID-19, а в столичном регионе он сейчас определен на одну ступень выше - как "очень высокий".