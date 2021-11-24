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24.11.2021 18:23
Рубрика: В мире

Во Франции продали рукопись Эйнштейна

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
В парижском филиале аукционного дома Christie"s рукопись нобелевского лауреата физика Альберта Эйнштейна при оценочной стоимости в два-три миллиона евро была продана почти за 11,6 миллиона.
Эту рукопись Эйнштейна продали на аукционе за 11,6 миллиона долларов. Покупатель неизвестен. Фото: REUTERS Эту рукопись Эйнштейна продали на аукционе за 11,6 миллиона долларов. Покупатель неизвестен. Фото: REUTERS
Эту рукопись Эйнштейна продали на аукционе за 11,6 миллиона долларов. Покупатель неизвестен. Фото: REUTERS
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Речь идет о редчайшем документе, одном из двух, дошедших до наших времен, где изложена общая теория относительности, что перевернула наше представление о мироздании. Второй, посвященный этой теме документ, находится в Еврейском университете Иерусалима, одним из основателей которого был сам великий ученый. Рукопись, а она датируется периодом с июня 1913 по начало 1914 года, состоит из 54 страниц и была составлена в Цюрихе. 26 страниц текста принадлежат Альберту Эйнштейну. Еще 25 вышли из-под пера его коллеги и доверенного лица швейцарского инженера Микеле Бессо. При этом еще три страницы были написаны ими совместно. Все записи были сделаны чернилами, кроме нескольких, где Микеле Бессо использовал карандаш. К тому же на одном из разворотов документа изображены частичные диаграммы и вычисления, которые ранее не публиковались. Кстати, в манускрипте было еще две страницы, но они недоступны - находятся в частной коллекции. Стоит отметить, что этот уникальный документ не был утрачен благодаря усилиям месье Бессо. Тот со свойственной швейцарцам бережливостью сохранил его в своем архиве. Хорошо известно, что сам Эйнштейн не придавал большого значения бумагам, которые для него были всего лишь рабочим материалом, и легко с ними расставался. Поэтому считается, что научные автографы Эйнштейна того времени и вплоть до 1919 года вообще встречаются крайне редко, а этот, как справедливо подчеркнуто в каталоге аукциона, "предоставляет уникальную возможность увидеть работу мысли величайшего ученого ХХ века". Хотя в аукционном зале присутствовало свыше ста человек, борьба за эйнштейновский лот шла в основном по телефону. Имя человека, которому досталась рукопись, администрация Christie"s не разглашает. Весной этого года на торгах в Бостоне за 1,2 миллиона долларов ушло письмо Эйнштейна, где прописана знаменитая формула, выражающая эквивалентность массы и энергии. Ранее, в 2018 году письмо ученого по вопросам религии было продано в Нью-Йорке за 2,8 миллиона долларов.

Между тем

Одним из самых дорогих научных манускриптов считается сборник чертежей и заметок Леонардо да Винчи "Лестерский кодекс". В 1980 году его купил американский коллекционер Арманд Хаммер за 5,1 миллиона долларов, а в 1994-м Билл Гейтс отдал за эту рукопись 30,8 миллиона.

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