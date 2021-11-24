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Во всех Windows обнаружена опасная ошибка, и спасения пока нет

Текст:   Антон Благовещенский
24.11.2021,  
16:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Исследователь в области информационной безопасности Абдельхамид Насери обнаружил во всех актуальных версиях Windows опасную ошибку, позволяющую любому пользователю стать администратором системы.

Уязвимость затрагивает все Windows 10 и 11, а также Windows Server 2022, пишет Bleeping Computer. По данным издания, злоумышленники уже начали тестировать эксплойт, который эксплуатирует найденную Насери ошибку.

Работники Bleeping Computer подтвердили возможность повышения полномочий учетной записи - со стандартных до администраторских (системных).

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Решения проблемы на данный момент нет, однако в Microsoft в курсе проблемы и делают "все необходимое для обеспечения безопасности". Представители корпорации также отметили, что для эксплуатации уязвимости злоумышленники все же должен обладать доступом к компьютеру.

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