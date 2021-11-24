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24.11.2021 20:15
Рубрика: В мире

Волейбольный мяч из фильма "Изгой" продали на аукционе

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Волейбольный мяч по имени Уилсон, который составил компанию герою Тома Хэнкса на необитаемом острове в фильме "Изгой", ушел с молотка за 230 000 фунтов стерлингов. Уилсон, который называют самым известным волейбольным мячом в мире, стал одним из более тысячи предметов киношного реквизита, проданных на аукционе дома Prop Store.
Том Хэнкс так подружился с мячом своего персонажа из фильма "Изгой", что носил его на спортивные матчи. Так этот спортивный снаряд, в фильме получивший даже собственное имя - Уилсон, стал самым знаменитым и узнаваемым волейбольным мячом если не во всем мире, то в Америке наверняка. Один из экземпляров Уилсона продали на аукционе в Великобритании за 230 тысяч фунтов стерлингов, хотя изначально он оценивался в 40-60 тысяч фунтов. Фото: twitter.com / @nyrangers Том Хэнкс так подружился с мячом своего персонажа из фильма "Изгой", что носил его на спортивные матчи. Так этот спортивный снаряд, в фильме получивший даже собственное имя - Уилсон, стал самым знаменитым и узнаваемым волейбольным мячом если не во всем мире, то в Америке наверняка. Один из экземпляров Уилсона продали на аукционе в Великобритании за 230 тысяч фунтов стерлингов, хотя изначально он оценивался в 40-60 тысяч фунтов. Фото: twitter.com / @nyrangers
Том Хэнкс так подружился с мячом своего персонажа из фильма "Изгой", что носил его на спортивные матчи. Так этот спортивный снаряд, в фильме получивший даже собственное имя - Уилсон, стал самым знаменитым и узнаваемым волейбольным мячом если не во всем мире, то в Америке наверняка. Один из экземпляров Уилсона продали на аукционе в Великобритании за 230 тысяч фунтов стерлингов, хотя изначально он оценивался в 40-60 тысяч фунтов. Фото: twitter.com / @nyrangers
Фото: AFP/Ed JONES
На аукционе в США продан редкий экземпляр американской конституции

Напомним, Уилсон был единственным "другом" персонажа Хэнкса - инспектора службы доставки, который попал на необитаемый остров после крушения самолета и за неимением другого собеседника разговаривал с мячом. За свою роль актер был номинирован на премию "Оскар". Помимо мяча на аукционе за 175 тысяч фунтов продали костюм, который носил актер Уилл Феррелл в фильме "Эльф". Это почти в 10 раз больше ожидаемой цены. Также с молотка за 300 тысяч фунтов ушла доска Марти Макфлая из "Назад в будущее", хотя изначально ее оценивали в не более чем 80 тысяч. Одним из самых дорогих костюмов, которые когда-либо уходили с молотка, является белое платье Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого желания". Его продали за 4,6 миллиона долларов. Кстати, за столько же выкупили Aston Martin DB5, на котором Шон Коннери в роли Джеймса Бонда разъезжал в фильме "Голдфингер". Черно-белое платье Одри Хепберн из "Моей прекрасной леди" ушло с молотка за 3,7 миллиона долларов. А черно-красный кожаный пиджак, в котором Майкл Джексон снялся в своем клипе к песне Thriller, продали за 1,8 миллиона долларов. Посоперничать в "дороговизне" с предметами киношного гардероба может реквизит из фантастических картин. К примеру, куклу робота Робби из американского фильма "Запретная планета" продали за 5,37 миллиона долларов. А модель дроида R2-D2, который использовали на съемках трилогии "Звездных войн", неизвестный покупатель приобрел за 2,76 миллиона долларов.

Кинореквизит очень популярен на аукционах - вещи из культовых фильмов, как, например, машина Джеймса Бонда, продают за миллионы долларов
А как у нас?

В России кинореквизит скорее музейный объект, нежели лот для поклонников - примеров того, что ушло с молотка, единицы. Можно, например, вспомнить платье Ренаты Литвиновой из фильма "Северный ветер", но и тут все иначе - аукцион был благотворительным. С такими же целями была продана шапка, которую носил персонаж Константина Хабенского в фильме "Географ глобус пропил", и форма Данилы Козловского из "Легенды №17", где он сыграл роль хоккеиста Валерия Харламова.

Иван Ефимов, главный эксперт аукционного дома "12-й стул":

- В России выставление на аукцион кинореквизита происходит крайне редко. Каковы причины - сказать не могу, но, возможно, дело в том, что большая часть наших киностудий были и остаются государственными. То есть вещи со съемок находятся не в руках частных компаний и продюсеров, которые хотели бы делать деньги и на этом тоже. Есть еще один момент - некоторые недобросовестные товарищи на рынке представляют костюмы из крупных исторических фильмов как настоящие раритеты, костюмы тех времен. Курьез, но этот обман тоже может настораживать и отталкивать. Хотя, конечно, аукционы бы с удовольствием брали кинореквизит, это всегда очень интересно. Например, мы продавали сценарии к фильмам Андрея Тарковского с его пометками, и они уходили за очень приличные деньги. Выставляли неизвестный фильм о фильме со съемок "Андрея Рублева" - стартовая цена была пять миллионов рублей. Но, к сожалению, таких артефактов очень мало, хотя во всем мире это тренд, причем очень давно - вспомните "найки" из фильма "Назад в будущее", маленькое черное платье из "Завтрака у Тиффани" и многое другое.

Подготовила Инга Бугулова

В мире Европа Великобритания А как у них?

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