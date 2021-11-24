Володин рассказал об обращениях в Госдуму по поправкам о QR-кодах

Более 120 тыс. официальных обращений поступило в Госдуму по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Вызвавшие общественный резонанс законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку до 14 декабря, уточнил спикер. А именно - в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. "Важно их всесторонне обсудить - они касаются людей", - подчеркнул он, добавив, что время, чтобы высказать свои замечания и предложения есть.

К депутатам, по его словам, поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще больше комментариев звучит в социальных сетях. "Все они внимательно изучаются. Это мнение людей, - заявил спикер. - По этим вопросам нам предстоит диалог с правительством - инициатором законопроектов о QR-кодах".

По итогам обсуждения, по словам Володина, важно выработать решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан, о чем говорил ранее президент РФ Владимир Путин.

"Каким будет решение - покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу", - резюмировал Володин.

Он также напомнил, что в Госдуме прорабатывается вопрос о входе по QR-кодам. Прежде всего, речь идет о представителях правительства, экспертах. "Планируем реализовать это решение уже в декабре", - сообщил Володин, добавив, что важно начинать меры с себя.

Спикер отметил, что в Госдуме со своей стороны делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента. И уже 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к коронавирусу.

"Но, несмотря на это, сегодня четыре депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата", - рассказал Володин.