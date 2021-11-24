Елена Михайлова, филолог, Ростов-на-Дону:

- "Москвич ИЖ-комби". Его выдали бесплатно как передовику моей маме, работавшей в "Камчатрыбпроме". Это был последний автомобиль, который был выдан бесплатно. За ним мама с помощниками поехала сама в город Ижевск. Потом он почти год провел на стоянке, ибо никто не умел ездить. Тогда я сдала на права. Это была сильная заднеприводная машина. От руля болели руки. Но она никогда не подводила. Запомнилось, как ехала по бездорожью после дождя вокруг озера, и машину стало сносить в кювет. Я испугалась, выскочила и попросила ее держаться, побежала за помощью. Она выстояла. А еще однажды ее тюкнула другая машина. У нее "морда" всмятку, а на "комби" - ни пятнышка.

Сергей Попов, житель города Воронежа:

- Моим первым автомобилем был цыплячьего цвета "Москвич-412". Никогда не забуду, как к моему 18-летию папа снял со своей сберкнижки все деньги, на которые и купили в соседнем городе машину. По дороге домой я сел за руль, открыл окна, прибавил газа и почувствовал себя жителем столицы, хоть и катил по проселочной дороге Воронежской области.

Алесь Бадак, белорусский поэт, писатель, Минск:

- Из всех видов транспорта могу ездить только на велосипеде. У меня было два автомобиля, про них и вспоминать не хочется, потому что по складу ума я не водитель. До сих пор не могу понять, как люди, занимающиеся умственным трудом, могут хорошо водить автомобиль. У меня во время езды за рулем одна мысль переплетается с другой, в итоге могу куда-нибудь не туда заехать. Предпочитаю ходить пешком. Кстати, во время ритмичных шагов и стихи хорошие пишутся.

Александр Алексеев, инженер, Санкт-Петербург:

- Мой первый автомобиль - "Москвич 2141". Я купил его с рук у приятеля, а поскольку тот имел хорошие связи в Ленинграде, "Москвич" был в экспортном варианте. А еще он был уникального цвета - голубой перламутр. Почти как "Мерседес" Высоцкого! Первое путешествие, которое мы с семьей на нем совершили, - поездка в Киев, к друзьям. По дороге заехали в гости еще к одним друзьям, в Витебск. А самое длинное приключение вместе с этим "Москвичом" мы пережили в 1989 году - 19 тысяч километров. Проехали от Ленинграда до столицы алмазного края, города Мирный в Якутии, и дальше, до поселка Айхал, где я тогда работал в геологоразведке. Там он и остался, поскольку достать в Якутии автозапчасти стало очень сложно - наступили 1990-е.

Михаил Скрипалев, программист, 32 года, Нижний Новгород:

- Мой первый и единственный автомобиль - Mitsubishi Lancer. По совету друзей-автомобилистов брал его "ношеным". Пользовался им лет пять-шесть. Ездил не только по городу, но и на дальние расстояния: до Ульяновска, например, или до Питера. За это время понял, что мне в городе владеть авто не очень-то выгодно: часто работаю из дома, а съездить в магазин или на прогулку удобнее на такси или пользуясь каршерингом. К тому же нет забот о стоянке, обслуживании, "переобувании". Куплю ли когда-нибудь другое авто? Не знаю.

Николай Иванчик, электросварщик, г. п. Кореличи, Гродненская область:

- Это был "Москвич" приятного светло-зеленого цвета. Мы с женой купили его в 1985 году на подаренные на свадьбу деньги. Стоила новенькая машина четыре с половиной тысячи рублей. Мы не могли ею налюбоваться, ездили к родителям в гости и путешествовали по стране. Прослужила она нам лет пятнадцать. Можно сказать, была талисманом для нашей семьи. Когда уж совсем часто стала ломаться, хоть и было очень жаль, пришлось продать на запчасти.

Валентин Петрусевич, радиотехник, Смолевичи, Минская область:

- Моим первым автомобилем был Opel Askona 1984 года выпуска. Приобрел его через знакомых всего за 300 долларов. Ездила машина хорошо примерно четыре года, а потом по моей неосмотрительности сломалась. Забывал регулярно менять масло. Вышла из строя в самый неподходящий момент, на мосту, когда всей семьей ехали к моим родителям на Полесье. Пришлось оставлять у обочины и добираться домой автостопом. Позже за машиной вернулся, отремонтировал и даже нашел на нее покупателей.