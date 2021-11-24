Врач объяснила, какая ошибка делает любой мед бесполезным

Один из самых распространенных вопросов, который задают диетологам, касается замены сахара полезным медом. Об особенностях последнего рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Светалана Фус. По ее словам, мед точно не может быть заменителем сахара.

"Ошибочно думать, что мед - это сахарозаменитель. На самом деле - это естественный сахар, те же простые углеводы: глюкоза и фруктоза. В ста граммах меда их содержится около 82%", - предупредила Фус.

Учитывая высокий гликемический индекс и калорийность продукта, употребление меда надо ограничивать, воспринимая его скорее как лекарство, а не как десерт. Суточная норма продукта составляет две-три чайные ложки.

При этом важно понимать, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства. "Прежде всего, антимикробные", - подчеркнула врач.

Диетологи посоветовали есть мед с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание позволит нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушит выработку инсулина и не приведет к резким скачкам глюкозы.