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24.11.2021 07:09
Рубрика: Общество

Врач объяснила, какая ошибка делает любой мед бесполезным

Текст: Оксана Грибанова

Один из самых распространенных вопросов, который задают диетологам, касается замены сахара полезным медом. Об особенностях последнего рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Светалана Фус. По ее словам, мед точно не может быть заменителем сахара.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Ошибочно думать, что мед - это сахарозаменитель. На самом деле - это естественный сахар, те же простые углеводы: глюкоза и фруктоза. В ста граммах меда их содержится около 82%", - предупредила Фус.

Учитывая высокий гликемический индекс и калорийность продукта, употребление меда надо ограничивать, воспринимая его скорее как лекарство, а не как десерт. Суточная норма продукта составляет две-три чайные ложки.

При этом важно понимать, что при нагревании мед теряет свои полезные свойства. "Прежде всего, антимикробные", - подчеркнула врач.

Диетологи посоветовали есть мед с творогом, сырниками и запеканками. Такое сочетание позволит нейтрализовать быстрые углеводы, не нарушит выработку инсулина и не приведет к резким скачкам глюкозы.

Наука Общество Здоровье

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