Вышел трейлер российской адаптации сериала "Ваша честь"

Премьера восьмисерийной российской адаптации всемирно известного сериала "Ваша честь" состоится уже 2 декабря на more.tv. Новые серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Главные роли в нашей версии криминального триллера исполнили Олег Меньшиков, Владислав Миллер и Алексей Серебряков.

Сериал "Ваша честь" пополнит линейку more originals, в рамках которой выходили такие хиты more.tv, как "Чики", "Псих", "Трудные подростки" и Happy End. Сегодня же выпущен трейлер проекта, в котором зритель может увидеть, что Олег Меньшиков во многом повторяет рисунок роли Брайана Крэнстона, сыгравшего судью в американской версии сериала, а Алексей Серебряков представляет совершенно новое прочтение персонажа авторитета преступного мира. Молодой актер Владислав Миллер играет сына судьи.

В центре сюжета российской версии сериала - влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов, чей сын Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист - сын одного из самых опасных преступников города, которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

Константин Статский, режиссер сериала говорит так: "Любовь родителей чиста и безгранична. Но когда стирается грань между справедливостью и беззаконием - можно ли это оправдать своей любовью? Что важнее: профессиональная честь или родительский долг? Простительно ли зло во имя блага? Дай Бог, чтобы вы нашли эти ответы не в реальной жизни, а в истории, разыгранной в нашем кино блистательным актерским составом".

Напомним, что сериал "Ваша честь" основан на одноименном израильском проекте, отмеченном множеством наград. В прошлом году вышла американская адаптация формата, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон. Также в российской версии сериала сыграли Даниил Воробьев (Happy End), Ольга Тумайкина ("Женская лига"), Дарья Урсуляк ("Дылды") и другие.

Производством сериала занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Star Media Vision - для онлайн-платформы more.tv и телеканала РЕН ТВ