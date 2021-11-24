WhatsApp получил полезную функцию

Мессенджер WhatsApp получил очень полезную возможность ускоренного воспроизведения голосовых сообщений. Теперь прослушивать голосовые можно с обычной и двукратной скоростью воспроизведения.

Как пишет WABetaInfo, новая возможность была обнаружена в свежей бета-версии WhatsApp для iOS.

Кроме того, по данным The Verge, в скором времени веб-версия WhatsApp обзаведется встроенным редактором стикеров. "Наклейки" можно создавать на основе обычных графических файлов. Помимо веб-версии WhatsApp, эта функция также появится в десктопных приложениях мессенджера.

Редактор позволяет создать контур вокруг изображения для будущего стикера, добавить эмодзи, кадрировать картинку. Раньше создавать стикеры для WhatsApp можно было только в сторонних программах.