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WhatsApp получил полезную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
24.11.2021,  
17:31
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Мессенджер WhatsApp получил очень полезную возможность ускоренного воспроизведения голосовых сообщений. Теперь прослушивать голосовые можно с обычной и двукратной скоростью воспроизведения.

Как пишет WABetaInfo, новая возможность была обнаружена в свежей бета-версии WhatsApp для iOS.

Кроме того, по данным The Verge, в скором времени веб-версия WhatsApp обзаведется встроенным редактором стикеров. "Наклейки" можно создавать на основе обычных графических файлов. Помимо веб-версии WhatsApp, эта функция также появится в десктопных приложениях мессенджера.

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Редактор позволяет создать контур вокруг изображения для будущего стикера, добавить эмодзи, кадрировать картинку. Раньше создавать стикеры для WhatsApp можно было только в сторонних программах.

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