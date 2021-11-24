Защитники прав трансгендеров опубликовали фото с адресом автора "Гарри Поттера"

Напомним, в июне 2020 года писательница критически высказалась о статье, где использовался термин "люди, которые менструируют". "Я уверена, что для этих людей было слово. Кто-нибудь, помогите мне", - сыронизировала она в Twitter, намекая на слово "женщины". "Продвинутое толерантное" общество ей этого, конечно же, не простило и обвинило в глупости, трансофобии и прочих грехах. Роулинг попыталась объяснить, что имела в виду, написав в Twitter: "Если пола не существует, то стирается и живая реальность женщин во всем мире. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду - не значит распространять ненависть". После она опубликовала большое эссе, подробно описав свою позицию. Но уже было поздно. От нее открестились даже актеры, сыгравшие главных героев ее книг о Гарри Поттере. Недавно стало известно, что писательница не появится в грядущем спецвыпуске, посвященном 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике. Она будет фигурировать только на кадрах архивной съемки.
По словам Роулинг, новый выпад защитников прав трансгендеров не стал для нее сюрпризом. Она поблагодарила полицию за содействие. "Предполагаю, что [активисты] думали, что доксинг ("слив" персональной информации в сеть. - Прим. "РГ") напугает меня и не даст выступать в защиту прав женщин на основе пола. Им стоило бы задуматься над тем, что на сегодняшний момент я получила уже столько угроз расправы, что могу обклеить ими весь дом, и я не перестала высказываться. Возможно - я просто это скажу - лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, - это перестать нас преследовать, притеснять и угрожать нам", - написала она на своей страничке в Twitter.
И действительно, что только не грозились сделать с Роулинг за то, что она посмела высказать свое непопулярное мнение: и избить, и изнасиловать, и убить, и подорвать. Кто-то пожелал ей найти самодельную бомбу в почтовом ящике. А некоторые разъяренные пользователи Twitter однажды решили и вовсе ее похоронить заживо, запустив хэштег #RIPJKRowling (Покойся с миром, Дж. К. Роулинг. - Прим. "РГ"). Так они высказали свое "фи" по поводу ее книги, по сюжету которой серийный убийца переодевался в женщин, чтобы творить свои злодеяния.
По словам писательницы, на протяжении последних нескольких лет она "с ужасом наблюдала, как женщины... становились жертвами кампаний по запугиванию, которые варьируются от травли в соцсетях и преследований со стороны работодателей до доксинга и прямых угроз насилия, в том числе изнасилования... только за то, что отказались слепо признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола". Но справедливости ради стоит сказать, что подобная травля ужасает не только саму писательницу, но и тех, кто не согласен с ее взглядами. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии под постами Роулинг в соцсетях.