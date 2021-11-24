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24.11.2021 02:00
Рубрика: Культура

Защитники прав трансгендеров опубликовали фото с адресом автора "Гарри Поттера"

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
Автор знаменитой серии книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг рассказала об очередном выпаде защитников прав трансгендеров в ее сторону. По словам писательницы, трое активистов опубликовали в Twitter фотографию, где они стоят перед ее домом, "стараясь встать так, чтобы был виден" адрес. Таким образом они хотели выразить протест против взглядов Роулинг о трансгендерах, за которые создательница волшебной истории о Мальчике-Который-Выжил сама превратилась в Того-Кого-Нельзя-Называть (так в книгах говорили о главном злодее Волан-деМорте. - Прим. "РГ").
Уже более года Джоан Роулинг стоически выдерживает все нападки и открытые угрозы в свой адрес. Фото: AP Уже более года Джоан Роулинг стоически выдерживает все нападки и открытые угрозы в свой адрес. Фото: AP
Уже более года Джоан Роулинг стоически выдерживает все нападки и открытые угрозы в свой адрес. Фото: AP

Напомним, в июне 2020 года писательница критически высказалась о статье, где использовался термин "люди, которые менструируют". "Я уверена, что для этих людей было слово. Кто-нибудь, помогите мне", - сыронизировала она в Twitter, намекая на слово "женщины". "Продвинутое толерантное" общество ей этого, конечно же, не простило и обвинило в глупости, трансофобии и прочих грехах. Роулинг попыталась объяснить, что имела в виду, написав в Twitter: "Если пола не существует, то стирается и живая реальность женщин во всем мире. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду - не значит распространять ненависть". После она опубликовала большое эссе, подробно описав свою позицию. Но уже было поздно. От нее открестились даже актеры, сыгравшие главных героев ее книг о Гарри Поттере. Недавно стало известно, что писательница не появится в грядущем спецвыпуске, посвященном 20-летию выхода первого фильма о юном волшебнике. Она будет фигурировать только на кадрах архивной съемки.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Роулинг, новый выпад защитников прав трансгендеров не стал для нее сюрпризом. Она поблагодарила полицию за содействие. "Предполагаю, что [активисты] думали, что доксинг ("слив" персональной информации в сеть. - Прим. "РГ") напугает меня и не даст выступать в защиту прав женщин на основе пола. Им стоило бы задуматься над тем, что на сегодняшний момент я получила уже столько угроз расправы, что могу обклеить ими весь дом, и я не перестала высказываться. Возможно - я просто это скажу - лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, - это перестать нас преследовать, притеснять и угрожать нам", - написала она на своей страничке в Twitter.

И действительно, что только не грозились сделать с Роулинг за то, что она посмела высказать свое непопулярное мнение: и избить, и изнасиловать, и убить, и подорвать. Кто-то пожелал ей найти самодельную бомбу в почтовом ящике. А некоторые разъяренные пользователи Twitter однажды решили и вовсе ее похоронить заживо, запустив хэштег #RIPJKRowling (Покойся с миром, Дж. К. Роулинг. - Прим. "РГ"). Так они высказали свое "фи" по поводу ее книги, по сюжету которой серийный убийца переодевался в женщин, чтобы творить свои злодеяния.

По словам Роулинг, новый выпад защитников прав трансгендеров не стал для нее сюрпризом

По словам писательницы, на протяжении последних нескольких лет она "с ужасом наблюдала, как женщины... становились жертвами кампаний по запугиванию, которые варьируются от травли в соцсетях и преследований со стороны работодателей до доксинга и прямых угроз насилия, в том числе изнасилования... только за то, что отказались слепо признать, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола". Но справедливости ради стоит сказать, что подобная травля ужасает не только саму писательницу, но и тех, кто не согласен с ее взглядами. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии под постами Роулинг в соцсетях.

С помощью этого снимка на фоне дома Роулинг группа трансгендеров попыталась "засветить" адрес писательницы. Фото: twitter.com@kotkota
Культура Литература Общество СМИ и соцсети

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