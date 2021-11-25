Авиаперевозки в России по итогам октября вернулись на доковидный уровень

Объем авиаперевозок за октябрь 2021 года достиг уровня октября "доковидного" 2019 года и составил 11 млн поездок, сообщили в Росавиации.

По сравнению с показателями октября прошлого года авиаперевозки выросли на 62%. Однако в 2020 году перелеты были существенно ограничены из-за пандемии коронавируса, поясняют в ведомстве.

Как и ранее, драйвером роста авиаперевозок стало увеличение объема пассажирских перевозок внутри страны. В октябре на внутренних линиях перевезено 7,3 млн пассажиров. Рост к 2020 году составил 31%, а к аналогичному периоду 2019 года - 22%.

Всего за январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На внутренних линиях перевезено 75,4 млн пассажиров, на международных - 19,1 млн пассажиров.

За тот же период перевезено 1,2 млрд тонн грузов, в том числе внутри страны - 321,3 млн тонн, на международных линиях - 866,9 млн тонн.

В середине ноября этого года министр транспорта Виталий Савельев в ходе брифинга в правительстве заявлял, что авиация в России восстанавливается после пандемии коронавируса.