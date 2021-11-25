Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача"

Австралийка, глядя вверх в грозовое небо над задним двором своего дома, была потрясена, увидев форму мужского лица, скрытого в облаках. Шакире Хоббс удалось сфотографировать невероятное явление в пригороде города Бурагула на озере Маккуори в штате Новый Южный Уэльс.

Фото: https://www.9news.com.au

На этом снимке запечатлено гигантское облако серого цвета, удивительно похожее на профиль человека со лбом, глазами, веками, носом и бородой.

В разговоре с Daily Mail Australia, Хоббс, профессиональный фотограф, сказала, что явление длилось около 45 секунд. По ее словам, она настраивала свою профессиональную камеру, чтобы сделать несколько снимков молнии, когда заметила необычное образование облаков.