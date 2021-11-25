Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валюты

Растут риски вложений граждан в цифровые валюты, и это не может не беспокоить, сообщила 25 ноября на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По различным косвенным оценкам, российские инвесторы - одни из наиболее активных на рынке цифровых валют, добавила она.

"Цифровые валюты - это ничем не обеспеченные денежные суррогаты, - пояснила Юдаева. - Вложения в них могут быть полностью утеряны: и в результате роста волатильности, и вследствие мошеннических действий или кибератак. Большие вопросы вызывает и стабильность так называемых стейблкоинов (от англ. stablecoin - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют - прим. ред.). На поверку уровень их обеспечения часто оказывается далеко недостаточным".

Кроме того, стейблкоины могут быть подвержены рискам мошенничества и кибератак, заметила она.