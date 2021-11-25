Банки начали снижать лимиты по картам

Банки начали сокращать лимиты кредитных карт, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В октябре средний лимит по сравнению с сентябрем уменьшился с 73,3 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Это следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" для "Российской газеты". В ближайшее время банки будут уменьшать первичные лимиты и пересматривать их в сторону увеличения при хорошей платежной дисциплине, полагают эксперты.

По данным ЦБ, из 41 млн карт просроченных - 2,6 млн, или около 6%. Как ранее сообщала "РГ", объем безнадежной просрочки россиян по кредиткам (более 360 дней), которую не удалось взыскать коллекторам и которая, как правило, списывается банками с баланса, за год увеличился на 19,6%, до 108,7 млрд руб. (на 1 октября 2021 года).

В связи с этим банки начали пересматривать лимиты по кредитным картам в сторону уменьшения, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. "Банки все лучше начинают управлять портфелями и все деликатнее определять достаточность лимита для конкретного клиента, проводить более осторожную политику, - подтвердили в Газпромбанке. - Возможно, в ближайшее время мы увидим тренд на уменьшение первичных лимитов с быстрым пересмотром их".

Сейчас кредитные карты часто используются для погашения других займов, что повышает долговую нагрузку, отметила заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. "Это опасно и может постепенно превратить карточный кредит в потенциально дефолтный. Кроме того, поскольку зачастую люди обременены и залоговыми кредитами, они стремятся отложить погашение карточных долгов, что может накопить просрочку", - отмечает она.