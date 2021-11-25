Банки начали снижать лимиты по картам

Новости

Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным 17:25
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся 17:17
Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валюты 17:08
Компания "Газпром" запланировала рекордные вложения в 2022 году 17:04
Бастрыкин назвал трагедией для всей страны ЧП в шахте "Листвяжная" 17:01
В Иране открылся новый кабинет Русского мира 16:56
Корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 18:47
Рубрика: Экономика

Банки начали снижать лимиты по картам

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Банки начали сокращать лимиты кредитных карт, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В октябре средний лимит по сравнению с сентябрем уменьшился с 73,3 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Это следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" для "Российской газеты". В ближайшее время банки будут уменьшать первичные лимиты и пересматривать их в сторону увеличения при хорошей платежной дисциплине, полагают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным ЦБ, из 41 млн карт просроченных - 2,6 млн, или около 6%. Как ранее сообщала "РГ", объем безнадежной просрочки россиян по кредиткам (более 360 дней), которую не удалось взыскать коллекторам и которая, как правило, списывается банками с баланса, за год увеличился на 19,6%, до 108,7 млрд руб. (на 1 октября 2021 года).

Фото: iStock
Банк России предложил создать спецвклад для людей с невысокими доходами

В связи с этим банки начали пересматривать лимиты по кредитным картам в сторону уменьшения, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. "Банки все лучше начинают управлять портфелями и все деликатнее определять достаточность лимита для конкретного клиента, проводить более осторожную политику, - подтвердили в Газпромбанке. - Возможно, в ближайшее время мы увидим тренд на уменьшение первичных лимитов с быстрым пересмотром их".

Сейчас кредитные карты часто используются для погашения других займов, что повышает долговую нагрузку, отметила заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. "Это опасно и может постепенно превратить карточный кредит в потенциально дефолтный. Кроме того, поскольку зачастую люди обременены и залоговыми кредитами, они стремятся отложить погашение карточных долгов, что может накопить просрочку", - отмечает она.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты

Главное сегодня

Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным
Захарова: РФ призывает Польшу прекратить применять силу к беженцам
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре