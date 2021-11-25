Банки проверят мигрантов по биометрии

Это следует из основных направлений развития финансового рынка РФ до 2024 г., которые опубликовал регулятор. По мнению экспертов, это позволит повысить финансовую доступность для мигрантов и расширить охват применения Единой биометрической системы (ЕБС). Госдума сможет принять законопроект в первом квартале 2021 года, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Цель нововведения - упростить задачу идентификации нерезидентов, прежде всего трудовых мигрантов, для миграционного контроля и получения ими не только финансовых, но и иных услуг - медстраховка, патенты и т.д. "Инициатива может постепенно устранять ограничения в отношении мигрантов, сейчас линейка предложений банков для них доступна не вся, - считает руководитель направления исследований финансового центра "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Банки, работающие с нерезидентами, могут развивать новые продукты (например, по зарубежным переводам), которые хоть и могут быть нацелены в первую очередь на нерезидентов, в ряде случаев могут быть полезны и россиянам". Но это потребует заключения межгосударственных соглашений по использованию биометрических данных.
Сейчас в ЕБС зарегистрированы 213 тыс. человек., а на сайте госуслуг - более 85 млн. Население не доверяет "защите данных в системе, многие не хотят рисковать", пояснил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Инициатива позволит увеличить охват ЕБС, уверен директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.