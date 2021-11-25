Банки проверят мигрантов по биометрии

ЦБ с правительством проработают вопрос о распространении "биометрического" способа проведения идентификации на физических лиц - нерезидентов (по лицу и голосу), в том числе без посещения ими России.

Это следует из основных направлений развития финансового рынка РФ до 2024 г., которые опубликовал регулятор. По мнению экспертов, это позволит повысить финансовую доступность для мигрантов и расширить охват применения Единой биометрической системы (ЕБС). Госдума сможет принять законопроект в первом квартале 2021 года, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Цель нововведения - упростить задачу идентификации нерезидентов, прежде всего трудовых мигрантов, для миграционного контроля и получения ими не только финансовых, но и иных услуг - медстраховка, патенты и т.д. "Инициатива может постепенно устранять ограничения в отношении мигрантов, сейчас линейка предложений банков для них доступна не вся, - считает руководитель направления исследований финансового центра "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Банки, работающие с нерезидентами, могут развивать новые продукты (например, по зарубежным переводам), которые хоть и могут быть нацелены в первую очередь на нерезидентов, в ряде случаев могут быть полезны и россиянам". Но это потребует заключения межгосударственных соглашений по использованию биометрических данных.

Пока темпы сбора биометрии в России идут медленно: в системе собраны данные лишь 213 тысяч россиян

Сейчас в ЕБС зарегистрированы 213 тыс. человек., а на сайте госуслуг - более 85 млн. Население не доверяет "защите данных в системе, многие не хотят рисковать", пояснил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Инициатива позволит увеличить охват ЕБС, уверен директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.