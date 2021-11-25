Новости

Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку" 00:29
Ученые обнаружили штамм COVID, который потенциально "хуже других" 00:11
Определены финалисты конкурса лучших управдомов 00:10
Руй Витория: Спаллетти неправ. Он соврал 24.11.2021
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили 10 ракет Израиля 24.11.2021
Спаллетти: У нас было все, чтобы выиграть, но "Спартак" выглядел лучше 24.11.2021
Обозреватель "Российской газеты" победила в конкурсе "Серебряная ГаZeта" 24.11.2021
Экс-генералу полиции Гришину и его сообщникам снизили сроки 24.11.2021
В Германии балет "Щелкунчик" отменили из-за расизма 24.11.2021
Первая в Швеции женщина-премьер подала в отставку через пару часов после назначения 24.11.2021
Грызлов: Киев по-прежнему блокирует работу контактной группы по Донбассу 24.11.2021
Непомнящий начнет борьбу за мировую шахматную корону белыми фигурами 24.11.2021
Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 24.11.2021
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 24.11.2021
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 24.11.2021
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 24.11.2021
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 24.11.2021
Импорт картофеля в Россию в сентябре вырос в пять раз 24.11.2021
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 24.11.2021
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 24.11.2021
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 24.11.2021
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 24.11.2021
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 24.11.2021
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 24.11.2021
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 24.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 00:29
Рубрика: В мире

Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Белый дом будет добиваться исключения из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пунктов о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2", выяснили журналисты издания Форин полиси".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2"

"Администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода "Северный поток - 2", включенных в ежегодный проект оборонного бюджета, который должен быть одобрен", - цитирует ТАСС результаты исследования.

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе