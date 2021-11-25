Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"

Белый дом будет добиваться исключения из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год пунктов о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2", выяснили журналисты издания Форин полиси".

"Администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода "Северный поток - 2", включенных в ежегодный проект оборонного бюджета, который должен быть одобрен", - цитирует ТАСС результаты исследования.