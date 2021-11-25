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25.11.2021 14:47
Рубрика: В мире

Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу под гимн Польши

Текст: Юрий Когалов
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Беженцы включили гимн Польши, когда накануне вечером предприняли попытку прорваться через польско-белорусскую границу. Об этом сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

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"В ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По нашему мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения", - приводит ее слова РИА Новости.

Как заявила Михальская, попытка прорваться через границу провалилась. Польские силовики перехватили более 200 нелегалов и вернули их обратно на территорию Беларуси. В Польше остались лишь те, кому понадобилась медицинская помощь. "Пять человек были госпитализированы. Они были измождены. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя", - отметила представитель польской Погранстражи.

Напомним, кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября, когда там скопилось несколько тысяч беженцев. Они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие из них стремятся в Германию, которая обещала их принять. Пытки отдельных групп пересечь границу пресекаются польскими силовиками.

Варшава закрыла пограничный переход Брузги-Кузница, возле которого образовался стихийный лагерь беженцев. Не исключается, что такое же решение будет принято и в отношении других КПП.

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