Беженцы взяли штурмом польско-белорусскую границу под гимн Польши

Беженцы включили гимн Польши, когда накануне вечером предприняли попытку прорваться через польско-белорусскую границу. Об этом сообщила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

"В ходе силового форсирования границы был включен гимн Польши. По нашему мнению, это было направлено на эскалацию наших эмоций, усиление напряжения", - приводит ее слова РИА Новости.

Как заявила Михальская, попытка прорваться через границу провалилась. Польские силовики перехватили более 200 нелегалов и вернули их обратно на территорию Беларуси. В Польше остались лишь те, кому понадобилась медицинская помощь. "Пять человек были госпитализированы. Они были измождены. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя", - отметила представитель польской Погранстражи.

Напомним, кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября, когда там скопилось несколько тысяч беженцев. Они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие из них стремятся в Германию, которая обещала их принять. Пытки отдельных групп пересечь границу пресекаются польскими силовиками.

Варшава закрыла пограничный переход Брузги-Кузница, возле которого образовался стихийный лагерь беженцев. Не исключается, что такое же решение будет принято и в отношении других КПП.