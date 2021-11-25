Более 30 мигрантов погибли при аварии лодки у берегов Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал подробности трагедии в проливе Па-де-Кале, где перевернулась надувная лодка с семьями мигрантов. Почти все они - 31 человек - погибли. Двоих удалось спасти, но они находятся в реанимации, рассказал чиновник телеканалу BFM.

Судя по всему, люди собирались доплыть до берегов Британии. В лодке находились в том числе ребёнок и пять женщин, одна из них была беременна. Пока не сообщается, кто именно выжил. В районе крушения продолжают работать поисковики и спасатели. Между тем полицейские арестовали четырёх человек по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов, которая привела к непредумышленному убийству. Усилить контроль за ситуацией призвал как президент Франции Эмманюэль Макрон, так и британский премьер Борис Джонсон по ту сторону Ла-Манша.

Ранее известная сеть магазинов спортивных товаров и инвентаря изъяла из продажи надувные лодки на севере Франции, чтобы не поощрять путешествия мигрантов к берегам Альбиона.