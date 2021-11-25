Новости

Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным 17:25
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся 17:17
Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валюты 17:08
Компания "Газпром" запланировала рекордные вложения в 2022 году 17:04
Бастрыкин назвал трагедией для всей страны ЧП в шахте "Листвяжная" 17:01
В Иране открылся новый кабинет Русского мира 16:56
Корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Более 60% россиян покупают iPhone в кредит

Текст: Анастасия Алексеевских

Шесть из десяти россиян (64%) покупают новый iPhone в кредит, показал ноябрьский опрос группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) для "Российской газеты". Еще 15% занимали в долг у друзей и родственников, лишь каждый пятый (21%) купил смартфон сам.
Тим Кук предложил перейти на Android недовольным владельцам iPhone

Из тех, кто обращался за займами на смартфон, 35% оформили ссуду на 50-75 тыс. рублей, 20% - более 75 тыс. рублей. Стоимость моделей iPhone 13, по информации Apple, составляет 69,9 тыс.-109,9 тыс. рублей. Получается, большую часть суммы за телефон при покупках в ноябре составляли кредитные деньги. Переплата по такой ссуде составляет около 6 тыс. руб. за модели стоимостью 59,9 тыс. руб., то есть около 10%.

Но не все берут кредит, потому что не накопили нужную сумму. Если не просрочить платеж, то можно улучшить кредитную историю. Граждане, у которых она негативная (допущены просрочки), испытывают сложности с получением новых ссуд. Такова политика банков. Поэтому улучшение кредитной истории, в том числе с помощью погашения займов на мелкую бытовую технику без просрочки платежей по ним, увеличивает шансы на улучшение кредитной истории, а значит и шансы на получение новых кредитов - в том числе на большие суммы.

"Любой кредит, в том числе потребительский, отражается в кредитной истории заемщика, также там фиксируется процесс погашения долга: если все платежи вносятся вовремя, без просрочек, качество кредитной истории улучшается", - указал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По прогнозам IDF Russia, количество желающих купить смартфон в кредит может увеличиться по итогам года,тем более что Apple каждый год увеличивает поставки. Так, по оценкам аналитического центра GS Group, за январь-сентябрь 2021 года в Россию было ввезено 3,3 млн единиц iPhone, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем поставок по итогам 2021 года может достигнуть 4,5 млн единиц.

Ситуацию, когда некоторые заемщики берут в кредиты дорогие машины и смартфоны, а затем живут "впроголодь", можно назвать неправильным финансовым поведением.

Экономика Отрасли Связь Экономика Финансы Долги и кредиты

Главное сегодня

Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным
Захарова: РФ призывает Польшу прекратить применять силу к беженцам
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре