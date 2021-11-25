Более 60% россиян покупают iPhone в кредит

Шесть из десяти россиян (64%) покупают новый iPhone в кредит, показал ноябрьский опрос группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) для "Российской газеты". Еще 15% занимали в долг у друзей и родственников, лишь каждый пятый (21%) купил смартфон сам.

Из тех, кто обращался за займами на смартфон, 35% оформили ссуду на 50-75 тыс. рублей, 20% - более 75 тыс. рублей. Стоимость моделей iPhone 13, по информации Apple, составляет 69,9 тыс.-109,9 тыс. рублей. Получается, большую часть суммы за телефон при покупках в ноябре составляли кредитные деньги. Переплата по такой ссуде составляет около 6 тыс. руб. за модели стоимостью 59,9 тыс. руб., то есть около 10%.

Но не все берут кредит, потому что не накопили нужную сумму. Если не просрочить платеж, то можно улучшить кредитную историю. Граждане, у которых она негативная (допущены просрочки), испытывают сложности с получением новых ссуд. Такова политика банков. Поэтому улучшение кредитной истории, в том числе с помощью погашения займов на мелкую бытовую технику без просрочки платежей по ним, увеличивает шансы на улучшение кредитной истории, а значит и шансы на получение новых кредитов - в том числе на большие суммы.

"Любой кредит, в том числе потребительский, отражается в кредитной истории заемщика, также там фиксируется процесс погашения долга: если все платежи вносятся вовремя, без просрочек, качество кредитной истории улучшается", - указал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По прогнозам IDF Russia, количество желающих купить смартфон в кредит может увеличиться по итогам года,тем более что Apple каждый год увеличивает поставки. Так, по оценкам аналитического центра GS Group, за январь-сентябрь 2021 года в Россию было ввезено 3,3 млн единиц iPhone, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем поставок по итогам 2021 года может достигнуть 4,5 млн единиц.

Ситуацию, когда некоторые заемщики берут в кредиты дорогие машины и смартфоны, а затем живут "впроголодь", можно назвать неправильным финансовым поведением.