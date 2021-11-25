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25.11.2021 23:54
Рубрика: В мире

Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна

Олаф Шольц, которому предстоит возглавить правительство Германии, высказался против введения нового локдауна в стране, даже несмотря на резкое ухудшение ситуации по коронавирусу, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Он заявил о "нецелесообразности всеобщей изоляции жителей страны".

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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При этом, отмечает Bild, Шольц согласился с необходимостью ограничить проведение массовых мероприятий, включая спортивные мероприятия и концерты. Ограничения, по его мнению, должны коснуться как невакцинированных граждан, так и тех, кто уже привился.

Примечательно, что покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель позицию своего преемника не поддерживает и высказалась за введение всеобщего карантина.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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