Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна

Олаф Шольц, которому предстоит возглавить правительство Германии, высказался против введения нового локдауна в стране, даже несмотря на резкое ухудшение ситуации по коронавирусу, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Он заявил о "нецелесообразности всеобщей изоляции жителей страны".

При этом, отмечает Bild, Шольц согласился с необходимостью ограничить проведение массовых мероприятий, включая спортивные мероприятия и концерты. Ограничения, по его мнению, должны коснуться как невакцинированных граждан, так и тех, кто уже привился.

Примечательно, что покидающая пост канцлера Германии Ангела Меркель позицию своего преемника не поддерживает и высказалась за введение всеобщего карантина.