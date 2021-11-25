ЦБ установил тарифы для новых сервисов в Системе быстрых платежей

Банк России установил тарифы для переводов между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также переводов граждан в пользу государства в Системе быстрых платежей, которые должны появиться в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Переводы между юридическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (В2В-операции) в СБП появятся с 1 января 2022 года. Тарифы регулятора по таким операциям для банков составят от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода. Как уточнили в пресс-службе ЦБ, кредитные организации будут самостоятельно принимать решение о запуске данной опции.

Переводы граждан в пользу государства (C2G-операции) будут бесплатными. Сервис появится весной 2022 года, сообщили в Банке России.

Сейчас СБП позволяет делать переводы между счетами граждан в разных банках (С2С-операции), оплачивать товары и услуги (С2В-транзакции), а также получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний гражданину в виде перевода на брокерский счет, страховой выплаты и так далее (В2С-операции).