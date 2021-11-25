Цены на вторичные квартиры продолжают повышаться

Рост цен на вторичные квартиры вновь ускорился, сообщает "Циан". За месяц средневзвешенная стоимость квадратного метра в крупных городах выросла на 2,3%, до 95,4 тысячи рублей. В октябре подорожание было чуть меньше - на 2%.

На вторичный рынок постепенно перетекает спрос с первичного, где "квадрат" продолжает дорожать, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке, считают эксперты. Жилье на вторичке выглядит привлекательным вариантом - цены увеличиваются более плавно, чем в новостройках. Это объясняется меньшей привлекательностью старого жилья, большей зависимостью этих цен от доходов населения, а также возможностью договориться с продавцом о скидке. Продавцы повышают цены аккуратно, боясь отпугнуть потенциальных покупателей.

Средний бюджет предложения на вторичном рынке - 5,37 млн рублей. За месяц он увеличился на 120 тысяч рублей (+2,3%), за год - на 980 тысяч (+22,3%).

Средний срок продажи квартиры сокращается. Сейчас жилье продается в среднем за 100 дней. За год этот период сократился на 20 дней, за месяц - на один день. Быстрее всего из крупных городов продаются квартиры в Красноярске (в среднем за 70 дней), дольше всего - во Владивостоке (147 дней).

Потенциальный спрос на покупку квартиры (число просмотров объявлений о продаже) в анализируемых городах в ноябре 2021-го даже выше, чем в ноябре 2020 года и на 5% выше, чем в октябре нынешнего.

Рост в ноябре можно связать как с реальным увеличением интереса ко вторичному рынку жилья, так и с сезонными факторами - большинство планирующих в ближайшее время приобрести жилье стараются совершить покупку до Нового года, считают эксперты.

"До конца года может наблюдаться небольшой рост цен, вызванный увеличением спроса за счет сезонных факторов и перетока покупателей с первичного рынка, - говорит руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. - В то же время продавцы аккуратно подходят к повышению цен, боясь потерять покупателей. Кроме того, на рынок выходит больше инвестиционных лотов (среди них много квартир в только что сданных корпусах новостроек, в том числе без отделки) и наследственных квартир, которые обычно дешевле, чем в среднем по вторичке. Факторы ценообразования уравновешивают друг друга, поэтому нет причин ожидать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится".